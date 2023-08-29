Жінка народжувала у Волочиській багатопрофільній лікарні

Поліція відкрила справу щодо неналежного виконання своїх обов'язків акушеркою-гінекологинею з Волочиської лікарні. Після важких пологів хлопчик народився з ускладненнями здоров'я. Про відкриття кримінального провадження щодо цього інциденту стало відомо у вівторок, 29 серпня, після повідомлення прес-служби поліції Хмельниччини.

Зазначається, що правоохоронців надійшла заява про те, що в результаті недбалого ставлення до своїх професійних обов'язків акушерки-гінекологині Волочиської багатопрофільної лікарні під час пологів були спричинені тяжкі наслідки здоров'ю породіллі та її новонародженої дитини.

«Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні. Зауважимо, що санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення.

Постраждала породілля Тетяна Галущак розповіла журналістам хмельницького видання vsim.ua, що вагітність у неї проходила без ускладнень. Перед пологами жінка просила, аби їй зробили кесарів розтин, але гінекологиня Наталія Безух на це не погодилась, тож Тетяна народжувала природнім шляхом. Пологи, за її словами, були дуже складними.

«Медсестри постійно кричали, робили зауваження, що я неправильно тужусь, навіть звучали фрази "зробити змогла, а народити не можеш". Було й інше, але через стрес всього не пам'ятаю. Коли дитину лікарка ніяк не могла дістати, дві інші почали тиснути мені на живіт – прийом Крістеллера, який скрізь заборонений. Це вони робили двоє одночасно: витискали дитину в чотири руки. Сказати, що я кричала від болю, це нічого не сказати. Я просила кисню, оскільки не мала чим дихати. А лікарі замість того, щоб дати кисневу маску, відливали мене водою і били по обличчю», – розповідає жінка.

Врешті вона народила сина, однак дитина була у важкому стані, і хлопчика забрали у реанімацію. Наразі немовля перебуває там більше 40 днів у стані коми. Жодних прогнозів лікарі хмельницької обласної дитячої лікарні наразі не дають.

Що ж до Наталії Безух, яка очолює гінекологічне відділення у Волочиській лікарні, то спілкуватись із журналістами вона відмовилась, пославшись на те, що наразі триває слідство.