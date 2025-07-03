«Ілюзія тихої ночі» створюється в співавторстві із художницею та сценаристкою Мариною Бродовською

Кінокомпанія «Табор» разом із «Суспільним» запрошують бажаючих з усієї України взяти участь у створенні документального фільму. «Ілюзія тихої ночі» – це експериментальний колективний фільм, що занурить глядача в одну ніч війни у всіх регіонах Україні. Фільм покаже, як у зовнішній тиші ночі приховані різні історії українців – військових та цивільних, їх робота та сон, жага до життя та морок війни. Зйомка фільму відбудеться в одну визначену ніч одночасно у всіх регіонах України: продюсери планують залучити не менше 30 операторів та понад 100 людей, які погодяться зафільмувати свою ніч.

Команда майбутнього фільму оголосила Open Call із пошуку співавторів. Усі охочі можуть зняти на відео, як вони проводять одну ніч з 21:00 вечора 27 липня до 5:00 ранку 28 липня. Зйомка фільму відбудеться одночасно в цю ніч в усіх регіонах України за участі як професійних операторів, звукооператорів, так і всіх охочих. Взяти участь у зйомках фільму можуть усі бажаючі, хто матиме будь-яку відеокамеру під рукою у зазначену ніч, зафіксує своє життя, надішле файли режисеру, і погодиться передати майнові права на відзнятий матеріал до включення у фільм. Заповнити анкету для реєстрації і звʼязку з командою можна за посиланням.

«Ми шукаємо тих, хто хоче стати частиною великого колективного мистецького акту, адже цей фільм є справжнім експериментом, в результаті якого ми всі разом задокументуємо одну ніч в Україні, яка бореться у війні. Ми будемо фіксувати життя у прифронтових зонах, у тилу, на природі, у містах і селах, у шпиталях, на вокзалах, у домівках. Усією країною ми покажемо як змінилась ніч в Україні, і як з нею змінились всі ми», — говорить Ольга Черних, режисерка фільму «Ілюзія тихої ночі».

«Завдяки десяткам героїв, локацій, подій, камер, що увімкнуться одночасно в одну літню ніч по всій Україні, цей фільм дасть змогу заглибитися в загальнолюдські сенси, побачити розмаїття життєвих виборів, налагодити суспільний діалог, та ще раз відчути єдність та емпатію до всіх тих, хто попри все обрали та продовжують життя в Україні. Ми хочемо показати повне різномаїття тих, хто мирно спить, працює, полює, рятує, воює, очікує, досліджує, танцює, дріфтить, вбиває, захищає, тремтить, тримається, ховається, плаче, пече, святкує і дихає в унісон. Тож, долучайтесь до нас!», – додає Дар’я Захарова, продюсерка проєкту.

Open Call триватиме до 25 липня. Фільм планується до показу як на міжнародних та українських кінофестивалях, так і на платформах «Суспільного».

«Табор» – це кінокомпанія та творчий колектив, заснований групою українських режисерок/-ів у 2013 році. Протягом останніх 11 років «Табор» послідовно документує війну в Україні – як на передовій, так і через її довготривалі наслідки для суспільства. Всі фільми гідно представляли Україну на найбільших міжнародних кінофестивалях та мали міжнародний і український прокат. Останній документальний фільм компанії «Мілітантропос» був представлений у паралельній програмі «Двотижневик режисерів» Каннського кінофестивалю у 2025 році.

Ольга Черних – pежисерка документального та ігрового кіно, членкиня European Film Academy, народилася в Донецьку у 1990 році. Брала участь у численних міжнародних фестивалях та воркшопах. Її дебютний повнометражний фільм «Фото на пам'ять» відкрив International Documentary Film Festival в Амстердамі у 2023 році, був показаний в десятках країн, отримав престижні нагороди, серед яких Heart of Sarajevo, за найкращий документальний фільм, нагорода на фестивалі GoEast у Німеччині, на фестивалі Buffalo International Film Festival y США.