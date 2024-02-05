Бюро економічної безпеки арештувало 700 млн грн на рахунках одного з найбільших в Україні онлайн-казино «Космолот», яке підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. Представники казино звинувачення заперечують, пояснюючи, що податки насправді не сплачують зловмисники, які створили фейкові сайти казино «Космолот». Про це 5 лютого повідомила прес-служба БЕБ.

Зазначається, що детективи БЕБ викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор і інтернеті в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.

За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в інтернеті.

БЕБ не уточнило назву казино, однак, за даними співрозмовників ЕП на ринку грального бізнесу, йдеться про онлайн казино «Космолот».

Згодом компанія у коментарі Forbes підтвердила, що йдеться саме про них, однак заявили, що вважають звинувачення безпідставними і вже звернулися до суду зі скаргами про скасування арешту.

Також в компанії зазначили, що сплачують усі передбачені законодавством податки.

«Співробітники Cosmolot залучені лише до обслуговування та підтримання Офіційного веб-сайту cosmolot.ua, який діє виключно на підставі ліцензії, що видана Рішенням КРАІЛ від 02.02.2021 № 34», – наголосили в компанії. Додається, що вказані БЕБ веб-сайти не мають жодного відношення до компанії Cosmolot.

Зокрема, частина веб-сайтів, хоч і має назву і стиль подібний до Cosmolot, проте направляє гравців на сайти інших онлайн казино.

Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також «міскодинг» платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.