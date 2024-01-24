Правоохоронці провели обшуки в покер-клубах у Києві, Харкові та Одесі

Правоохоронці викрили мережу підпільних гральних закладів, які діяли під виглядом «Клубу спортивного покеру» в Києві, Харкові та Одесі. Про це 24 січня повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, група осіб під виглядом «Клубу спортивного покеру» проводила кеш-гру. З кожного «банку» з гравців знімали комісію на користь грального закладу.

Незаконну діяльність зловмисники прикривали документами, виданими громадською організацією, пов'язаною зі спортивним покером.

Правоохоронці провели обшуки за адресами розташування гральних закладів у Києві, Харкові та Одесі. У результаті вилучили різну валюту на суму 1,3 млн грн в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони фігурантів. Окрім того, вилучено 38 столів для гри в покер, гральні карти та фішки.

Чотирьом підозрюваним інкримінується незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Як зауважили в ОГП, у липні минулого року правоохоронці вже проводили обшуки в цій самій мережі гральних закладів. Тоді були вилучені 40 столів для гри в покер, готівка, сума якої сягала 4 млн, а також чорнова бухгалтерія, комп’ютерна техніка, банківські картки та мобільні телефони.

Після тих обшуків зловмисники закупили нове обладнання та продовжили надавати послуги з організації нелегальних азартних ігор.