Слідчі Держаного бюро розслідувань проводять близько двох десятків обшуків у онлайн-казино, які пов’язані із підсанкційним букмекером Parimatch. Справа стосується незаконної діяльності онлайн-казино, зокрема, ухилення від податків. Про це у п’ятницю, 12 січня, повідомила «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Як повідомляється, мова йде про онлайн-казино BuddyBet та PariWin, які пов’язані з підсанкційним букмекером. Слідчі проводять обшуки в офісах компаній та помешканнях людей, причетних до незаконної діяльності. Йдеться про ухилення від податків, легалізацію чи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом через купівлю криптовалюти.

На момент написання новини в ДБР інформацію, поширену в ЗМІ, офіційно не коментували.

Зауважимо, що у березні 2023 року президент України Володимир Зеленський схвалив запровадження санкцій проти 287 юридичних осіб, серед яких були три букмекерські компанії, що зареєстровані в Україні. Серед зареєстрованих в Україні букмекерських компаній під санкції потрапили «Твоя беттінгова компанія» (1XBET), «Паріматч» (PARIMATCH), «Плей Фан Інвестмент» (ФАН СПОРТ).

У серпні 2023 року журналісти видання «Економічна правда» з’ясували, що підсанкційна компанія PariMatch знайшла спосіб оминути санкції РНБО завдяки створенню «клонів», які працювали на гральному ринку. Тоді журналісти вказували на проект BuddyBet, який активно просували на українському ринку вже у травні 2023 року. Також наводилися докази зв'язку BuddyBet з Parimatch, зокрема спільний мобільний додаток та одна компанія-оператор з острову Кюрасао.

В самій компанії стверджували, що припинили діяльність, а санкціями проти Parimatch наче скористались недобросовісні учасники ринку.