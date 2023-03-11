Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, серед яких є й українські. Про це йдеться у відповідному президентському указі від 10 березня.

Цим указом Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», ухвалене 10 березня. В цьому рішенні РНБО врахувала пропозиції Кабінету міністрів і Служби безпеки України й застосувала персональні спеціальні економічні санкції до 120 фізичних осіб, більшість із яких – громадяни Росії, але є також громадяни Кіпру, Великої Британії, Польщі, Туреччини й Нідерландів.

Також обмежувальні заходи застосовано до 287 юридичних осіб, серед яких російські букмекерські компанії, організатори лотерей, іподроми, інвестиційні та розважальні компанії тощо.

Як зазначає «Українська правда», підсанкційні особи й компанії пов’язані між собою. Наприклад, бізнесмен Владіслав Бєшкарьов є засновником ТОВ «Парі Інжиніринг Рус», а Алєксандр Івашкевич – гендиректором цієї компанії. А Раіса та Сєрґєй Самсонєнки пов’язані з ТОВ «Фортуна» й ТОВ «Бетсіті», директором в останній працює Лєон Тірацуян.

Максім Ґрадінар є гендиректором Букмекерської контори «Парі», а Максім Кірюхін – засновником ТОВ «Управ-Вертикаль». Усі вони потрапили під санкції.

У переліку юросіб, що потрапили під санкції, є також розташовані в Україні компанії: «Паріматч» та її міжнародний фонд Parimatch Foundation, «Покерматч.ЮА», «Поінтлото», «Твоя беттінгова компанія», «Плей Фан Інвестмент», «Фінансова Компанія Лео» тощо.

Зауважимо, 6 березня, тобто за чотири дні до введення санкцій, стало відомо, що Parimatch Foundation став благодійним фондом Катерини Білоруської.

Санкції розраховані на 50 років. Вони передбачають:

блокування активів;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинка виконання економічних та фінансових зобов'язань;

заборона участі в приватизації та оренді державного майна;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;тощо.

блокування інтернет-провайдерами доступу до порталів підсанкційних осіб.

Міністерству закордонних справ доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.