Під час обшуків вилучили 3000 літрів сурогатного алкоголю

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили нелегальний продаж лікеро-горілчаних виробів із підробленими марками акцизного податку. Під час обшуків у мешканців області вилучили 3000 літрів продукції.

Як повідомили у теруправлінні БЕБ, двоє мешканців продавали на Львівщині та Тернопільщині незаконно виготовлені алкогольні вироби. Рекламували контрафактну продукцію через оголошення в соціальних мережах.

«Під час обшуків вилучено елітну алкогольну продукцію без марок акцизного податку, з марками, що мають ознаки підробки, а також підроблені марки. Загальна вартість вилученого становить понад 1,2 млн грн»,– йдеться в повідомленні БЕБ 14 травня.

Триває досудове розслідування за фактами підробки марок акцизного податку та незаконного виготовлення і збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, та ч. 1 ст. 204 ККУ). Детективи встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності.