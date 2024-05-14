У нелегальному цеху виготовляли каву та спеції у великих обсягах

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили групу осіб, які організували підпільний цех з виготовлення продуктів харчування, зокрема, кави та спецій відомих торгових марок.

Як розповіли у БЕБ, шестеро мешканців Чернівецької області без жодних дозвільних документів виробляли в антисанітарних умовах й продавали у великих обсягах каву, їжу швидкого приготування та спеції.

«Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили лінії для виробництва желатину, спецій, перцю, кави, пакувальні станки для обробки упаковки, компресори, а також бетонозмішувач, який використовувався для замішування спецій», – йдеться в повідомленні БЕБ 14 травня.

Продукти харчування виготовляли в антисанітарних умовах

Крім того, у підпільному цеху вилучили рулонні стрічки та упаковки для фасування фальсифікованої продукції під відомими брендами, чорнові записи, гроші, мобільні телефони, автомобіль та квитанції, що підтверджують продаж фальсифікованої продукції.

За цим фактом правоохоронці розслідують кримінальне провадження за шахрайство та незаконне використання фірмового найменування (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 ККУ). У справі призначені судові експертизи.