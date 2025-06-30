Гральний заклад на Львівщині ретельно маскували

Бюро економічної безпеки викрило на Львівщині групу осіб, які організували роботу грального закладу без відповідних ліцензій.

Як повідомили у понеділок, 30 червня, у БЕБ Львівщини, організатори ретельно маскували діяльність грального закладу – до приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише перевірені гравці. Вхід контролювали системою відеоспостереження. Доступ до автоматів надавався за готівку.

Під час обшуків детективи вилучили готівку, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію тощо.

За фактом незаконної діяльності триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 203 -2 ККУ. У межах слідства встановлюють усіх причетних.