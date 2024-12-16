Через незаконний гральний заклад мешканців Львівщини оштрафували на 2,8 млн грн
Четверо мешканців Львівщини отримали вирок через організацію незаконного грального закладу та надання доступу до азартних ігор. Червоноградський міський суду Львівщини призначив їм 2,8 млн грн штрафу.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, четверо мешканців Львівщини у 2021 році надавали доступ до азартних ігор, зокрема онлайн-казино, у спеціально облаштованому гральному закладі в Шептицькому (колишній Червоноград). Йдеться про організатора грального бізнесу та його трьох спільниць, які працювали адміністраторками та касирками, зокрема отримували в клієнтів гроші у вигляді ставок, виплачували виграші. Гральний заклад викрили наприкінці вересня 2021 року.
Допитані у суді обвинувачені частково визнали свою провину. Зокрема, підозрюваний, якого правоохоронці вважають організатором, стверджував, що його найняв на роботу чоловік з Києва для ремонту техніки. Він нібито спілкувався з ним і переказував працівникам його вказівки. Працівниці грального закладу також стверджували, що їх найняв на роботу цей чоловік з Києва. Водночас усі обвинувачені стверджують, що їх запевнили, що робота грального закладу є законною.
Обвинуваченими у цій справі є Анатолій Власюк, Юлія Сухініна, Мар’яна Голуб, Тетяна Струс. Цю справу розглянула суддя Неля Отчак, яка дослідила усі докази та аргументи учасників справи. Вона визнала обвинувачених винними у незаконному проведенні азартних ігор, призначивши покарання – 2,8 млн грн штрафу (троє мають сплатити по 680 тис. грн, а один – 765 тис. грн). Окрім цього їм заборонили займатись діяльністю, яка пов’язана з азартними іграми, протягом трьох років. Вирок ще можна оскаржити.