Четверо мешканців Львівщини отримали вирок через організацію незаконного грального закладу та надання доступу до азартних ігор. Червоноградський міський суду Львівщини призначив їм 2,8 млн грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, четверо мешканців Львівщини у 2021 році надавали доступ до азартних ігор, зокрема онлайн-казино, у спеціально облаштованому гральному закладі в Шептицькому (колишній Червоноград). Йдеться про організатора грального бізнесу та його трьох спільниць, які працювали адміністраторками та касирками, зокрема отримували в клієнтів гроші у вигляді ставок, виплачували виграші. Гральний заклад викрили наприкінці вересня 2021 року.

Допитані у суді обвинувачені частково визнали свою провину. Зокрема, підозрюваний, якого правоохоронці вважають організатором, стверджував, що його найняв на роботу чоловік з Києва для ремонту техніки. Він нібито спілкувався з ним і переказував працівникам його вказівки. Працівниці грального закладу також стверджували, що їх найняв на роботу цей чоловік з Києва. Водночас усі обвинувачені стверджують, що їх запевнили, що робота грального закладу є законною.

Обвинуваченими у цій справі є Анатолій Власюк, Юлія Сухініна, Мар’яна Голуб, Тетяна Струс. Цю справу розглянула суддя Неля Отчак, яка дослідила усі докази та аргументи учасників справи. Вона визнала обвинувачених винними у незаконному проведенні азартних ігор, призначивши покарання – 2,8 млн грн штрафу (троє мають сплатити по 680 тис. грн, а один – 765 тис. грн). Окрім цього їм заборонили займатись діяльністю, яка пов’язана з азартними іграми, протягом трьох років. Вирок ще можна оскаржити.