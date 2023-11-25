СБУ та поліція вилучили всю комп’ютерну техніку та обладнання для азартних ігор

Поліція Закарпаття спільно зі Службою безпеки України викрила та припинила діяльність кількох гральних закладів на території області. Місця для азартних ігор, замасковані під інші заклади, діяли в Ужгороді та Мукачеві, повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області у суботу, 25 листопада.

За даними правоохоронців, зловмисники організували мережу незаконних ігротек, які діяли під виглядом кафе чи барів. Підпільні азартні заклади діяли в Ужгороді та Мукачеві.

«Дані ігротеки були замасковані під кафе, спортбари, або ж вивіски на них взагалі були відсутні», – повідомили у прес-службі поліції.

Незаконну діяльність правоохоронці викрили під час обшуків увечері 24 листопада. СБУ та поліція вилучили всю комп’ютерну техніку та обладнання для азартних ігор. Крім того, було вилучено гроші з гральних автоматів та чорнові документи.

Наразі триває визначення правової кваліфікації події. Тривають слідчі дії.