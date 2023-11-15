У приміщенні провели обшук та вилучили звідти всю техніку

У Луцьку викрили підприємство, яке було частиною грального бізнесу росіян. Підрозділ нараховував близько 200 працівників та виконував функції служби підтримки, технічного супроводу і реклами.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, засновниками вказаного підприємства у Луцьку є українець та росіянка. Встановлено, що воно працювало на російський гральний бізнес, який функціонував без дотримання вимог міжнародного законодавства, складався з понад 30 брендів онлайн-казино, які залучили понад 2 млн гравців з усього світу. Прибутки через офшорні компанії надходили до РФ.

«Структурний підрозділ цієї мережі у Луцьку, який нараховував близько 200 осіб, виконував функції служби підтримки, технічного супроводу, маркетингу і реклами. Для спілкування з клієнтами використовувалося російське програмне забезпечення, а для виводу коштів – заборонені російські платіжні системи», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 100 комп’ютерів, іншу оргтехніку, електронні документи щодо фінансових операцій, виплат винагороди клієнтам, інструкції роботи з іноземцями та «чорну бухгалтерію».

Наразі справу кваліфікують за ст. 111-1 ККУ (пособництво державі-агресору). Санкція статті передбачає від десяти до 12 років ув’язнення. Підозр у цій справі поки нікому не вручали.