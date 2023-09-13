Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок організатору нелегального грального бізнесу Ростиславу Бобаку та оштрфував його на 170 тис. грн.

Як вказано в матеріалах справи, уродженець села Ралівка Ростислав Бобак разом з двома спільниками з лютого по травень 2021 року організували підпільний покерний зал із азартниими іграми. Ростислав Бобак зокрема займався орендою приміщення, залученням гравців та збору з них рейк-плати [плату за гру в покер, яку бере організатор, зазвичай, це 5% від виграшу].

У травні 2021 року підпільний покер-зал викрили правоохоронці. Слідчі повідомили Ростиславу Бобаку про підозру за ч. 3 ст. 28-ч.1 ст. 203-2 ККУ. У вересні 2023 року він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості й сприяв розкриттю злочину, однак як саме у матеріалах справи не вказано.

Враховуючи обставини справи, суддя Городоцького райсуду Ольга Ференц визнала Ростислава Бобака винним в організації нелегальних азартних ігор та оштрафувала на 170 тис. грн. Суд дозводив виплачувати суму штрафу в розстрочку впродовж року. Крім цього, він має сплатити 10,2 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.