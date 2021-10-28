Під час обшуків в організаторів вилучили готівку, автомобіль, техніку

Поліція затримала чотирьох мешканців Львова та Києва, які організували віртуальний покер-клуб. 28 жовтня під час обшуків у їхніх квартирах та автомобілях вилучили комп’ютери з програмним забезпеченням, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, готівку та автомобіль BMW.

«Четверо мешканців Львова та Києва віком 29, 31, 35 та 41 рік надавали громадянам послуги з організації та проведення азартних ігор, а саме – гри у покер з використанням віртуальної веб-платформи у мережі Інтернет. Гравці мали можливість дистанційно робити грошові ставки та отримувати грошові виграші», – повідомили у поліції Львівщини.

Розслідуванням займаються поліцейські управління стратегічних розслідувань у Львівській області та детективи слідчого управління за ч.1 ст.203-2 ККУ (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).

Нагадаємо, перше легальне казино у Львові відкрили у «Гранд Готелі», а у готелі «Львів» – залу гральних автоматів. Дозволи на створення гральних зон отримали також готелі «Асторія», «Жорж», «Соната» та «Волтер».