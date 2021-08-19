Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) дозволила облаштувати залу з гральними автоматами у готелі «Соната» на Сихові. Рішення про визнання приміщення готелю придатним для розміщення гральної зони комісія ухвалила на засіданні 16 серпня.

Залу з автоматами планують зробити на першому поверсі у приміщенні площею 564,3 м2.

Готель «Соната» у червні 2021 року отримав категорію «три зірки» терміном на п’ять років. Опісля його власники – ТОВ «Сихів-Сервіс» – звернулися до КРАІЛ по дозвіл на облаштування частини готелю під гральний заклад. Однак спершу їм відмовили, оскільки приміщення, де планували зробити таку зону, розташовувалось не на території тризіркового готелю, що не відповідало вимогам закону щодо організації та проведення азартних ігор.

Тоді «Сихів-Сервіс» подало друге прохання, вже на приміщення на першому поверсі готелю, яке комісія задовільнила 16 серпня.

Наразі немає офіційної інформації, яка саме компанія займатиметься облаштуванням зали гральних автоматів у «Сонаті». На це також треба отримати дозвіл у КРАІЛ. Згідно з попередніми даними, це може бути львівська компанія «Ройал», що працює під брендом Royal Club і входить до орбіти депутата Львівської міської ради Ореста Печенка. На сайті Royal Club вказане, що вони планують запуститися у готелях «Соната» та «Джем». Як писав ZAXID.NET, ця компанія раніше отримала дозвіл на роботу у готелі «Волтер» на вул. Липинського.

Згідно з даними сервісу YouControl, власниками ТОВ «Сихів-Сервіс» є Ігор Машталер (50%) і Віра Півень із Закарпаття (50%). Керівником товариства є Андрій Машталер. Родина Машталер також володіє готелем «Євроготель» у Львові. До кінця 2013 року їм також належав найдавніший готель міста «Жорж», потім його викупив головний спонсор «Свободи» Ігор Кривецький.

Як повідомляв сайт «Наші гроші», Віра Півень є дружиною підприємця Андрія Півня, керівника заводу віконних конструкцій «Нобілекс». Віра Півень є власником ТОВ «Стеклолюкс-Ужгород», ПП «Чарда» (готельно-ресторанний комплекс «Чарда»), є співвласницею ТОВ «Діджитал агенція «Кокон». Разом із Мирославою Машталер Віра Півень володіє ПП «Західно-Українська інвестиційна компанія».

Нагадаємо, у Львові азартні ігри наразі офіційно дозволені у двох готелях: у «Гранд Готелі» з кінця травня працює казино та гральна зала, а у готелі «Львів» – зала гральних автоматів. Невдовзі мають відкритися також гральні зони в «Асторії», «Жоржі» та «Волтері».