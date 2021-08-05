Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) дозволила облаштувати зали гральних автоматів у трьох львівських готелях – у «Жоржі» на площі Міцкевича, у «Волтері» на вулиці Липинського та у «Супутнику» на вулиці Княгині Ольги.

Так, приміщення у підвалі та на першому поверсі тризіркового готелю «Жорж» сукупною площею 460,5 м2 було визнано відповідним «для організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів». Як писав ZAXID.NET, раніше там розташовувалися крамниця з брендовим одягом та ресторан Turkish House. До готелю наприкінці липня вже завезли гральні автомати.

У тризірковому готелі «Волтер» сертифікат відповідності для зали гральних автоматів видали на приміщення на першому поверсі площею 417,8 м2.

Гральну зону також дозволили облаштувати на першому поверсі чотиризіркового готелю «Супутник», комісія визнала відповідним приміщення площею 311,9 м².

Видача дозволу відповідності приміщення не означає негайного облаштування грального пункту, це лише один із кроків при відкритті казино, зали ігрових автоматів або букмекерської контори, що підтверджує відповідність приміщення вимогам законодавства. Компанії, які планують займатися гральним бізнесом у «Жоржі» та «Волтері», ще мають отримати дозволи від КРАІЛ на роботу в їхніх приміщеннях, а також ліцензії на кожен встановлений гральний автомат.

Нагадаємо, власником ТОВ «Готельний комплекс Жорж», яке володіє однойменним готелем, є Ольга Філатова-Кривецька, дружина Ігоря Кривецького – відомого львівського бізнесмена та політика. На початку лютого готель здав приміщення під гральну залу в оренду на п’ять років київській компанії «Селестія Геймс». Керівник цієї компанії Павло Васютинський має стосунок до української мережі казино та гральних залів (слот-залів) під брендом First Casino та онлайн-казино 1Casino.

Заявку про отримання дозволу відповідності для готелю «Волтер» подавало львівське ТОВ «Бізнессервісцентр». Власником компанії є львівська підприємниця Зореслава Бережанська. Вона також має частки у ТОВ «Львівський завод «Електротранспорт», ТОВ «Овер», благодійному фонді «Ар’янна» та українсько-англійському спільному підприємстві «НТОН», яке володіє правами на логотип готелю «Волтер».

Готель «Супутник» належить львівському ТОВ «Туристична фірма «Львів-Супутник». Засновниками компанії є колишня депутатка Львівської міської ради Лариса Малех (82,92%) та кіпрська фірма Вінтергрін Лімітед (11,38%). Малех є почесною консулкою Угорщини у Львові, консульство розташоване у тому ж «Супутнику». 2016 року ЗМІ пов’язували її із скандалом навколо нелегального перевезення сигарет.

У Львові азартні ігри наразі офіційно дозволені у двох готелях: у «Гранд Готелі» з кінця травня працює казино, а у готелі «Львів» – зала гральних автоматів. Невдовзі має відкритися також зала гральних автоматів у готелі «Асторія».