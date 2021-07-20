В історичному готелі «Жорж» у центрі Львова планують відкрити зал гральних автоматів. Для цього планують використати приміщення з окремим входом у партері і підвалі готелю загальною площею 467 м2, де раніше розташовувалися бутік дизайнерського одягу та турецький ресторан. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердив керівник готелю Костянтин Корнєєв, попри те, що ні у готелю, ні у компанії орендаря наразі нема дозволів на провадження грального бізнесу

Крамниця з одягом та ресторан Turkish House закрилися у січні цього року, а вже на початку лютого адміністратори «Жоржу» здали ці приміщення площею 283 м2, а також частину підвалу площею 184 м2, в оренду на п'ять років київській компанії «Селестія Геймс», відтоді там почалися ремонтні роботи.

Кореспондент ZAXID.NET побачив, як вдень 20 липня до приміщення почали заносити гральні автомати.

Робітники заносять автомати до «Жоржа», фото ZAXID.NET

Керівник готелю Костянтин Корнєєв підтвердив ZAXID.NET, що у «Жоржі» планують відкрити зал гральних автоматів, тому робітники заносили апарати всередину. Водночас він наголосив, що наразі ані готель, ані компанія-орендар наразі не мають необхідних дозволів, тому автомати просто зберігатимуть у приміщеннях, допоки заклад не запрацює офіційно. За його словами, нині немає конкретної дати відкриття грального залу, також невідомо, скільки саме автоматів у ньому встановлять.

«Наразі там тривають підготовчі роботи. Зал відкриється, коли будуть всі потрібні ліцензії», – сказав Костянтин Корнєєв та додав, що «Жорж» хоче отримати категорію «3 зірки», що передбачає дозвіл на відкриття салону гральних автоматів. За його словами, готель вже подав документи на розгляд до Держагентства розвитку туризму, проте спеціальна комісія наразі не ухвалила рішення щодо надання йому потрібної «зірковості».

Нагадаємо, готель «Жорж» було відкрито 1901 року, він є пам’яткою архітектури місцевого значення. Нині його власником є ТОВ «Готельний комплекс Жорж», бенефіціаром компанії є Ольга Філатова-Кривецька, дружина Ігоря Кривецького – відомого львівського бізнесмена та політика.

Власник майбутнього залу гральних автоматів на 467 м2 – київське ТОВ «Селестія Геймс» – було зареєстроване наприкінці грудня 2020 року. Його статутний капітал становить 50 тис. грн. Власниками компанії вказані Артем Мороховець (50%) та Павло Васютинський (50%), він є також керівником компанії. Васютинський ще є директором ТОВ «Небула Геймс», яке розвиває в Україні мережу казино та гральних залів (слот-залів) під брендом First Casino.

У Львові азартні ігри наразі офіційно дозволені у двох готелях: у «Гранд Готелі» з кінця травня працює казино, а у готелі «Львів» – зал гральних автоматів. Найближчим часом має відкритися також зал гральних автоматів у готелі «Асторія». Проте салон гральних автоматів у «Жоржі», судячи з площі приміщення, стане найбільшим у Львові – і матиме орієнтовно 80 автоматів. Сумарна вартість ліцензії на таку кількість автоматів для компанії власника може сягнути 11,9 млн грн на рік.

Салони гральних автоматів в Україні дозволено відкривати лише у готелях категорій «три зірки», «чотири зірки» та «п'ять зірок» з номерним фондом не менше від 25 номерів. «Жорж» наразі налічує 56 номерів.