Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) дозволила львівській компанії «Ройал» облаштувати залу гральних автоматів у готелі «Волтер», що на вул. Липинського, 60. Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 16 серпня. Компанія афілійована з родиною депутата Львівської міської ради Ореста Печенка та його бізнес-партнерами.

Згідно з документом, гральну зону облаштують на першому поверсі готелю, її площа становитиме 417,8 м2. Раніше КРАІЛ визнала це приміщення відповідним для розміщення зали гральних автоматів.

Після відкриття зала працюватиме під брендом Royal Club.

Видача дозволу на облаштування не означає, що гральна зона у готелі має запуститися негайно. Компанія «Ройал» зобов’язана отримати дозволи від КРАІЛ на кожен гральний автомат, який планує встановити в готелі, а також сплатити за ліцензію на роботу (9 млн грн/рік) та збір за кожен апарат окремо (за один – 36 тис. грн).

Згідно з даними системи YouControl, ТОВ «Ройал» було зареєстроване у Львові у листопаді 2020 року. Статутний капітал підприємства – 32 млн грн, основний вид діяльності – організація азартних ігор.

Бенефіціарними власниками «Ройалу» є громадянин Чехії Іво Валента (через чеську компанію «Синот В»), а також жителі Львова Юрій Дземінський та Руслан Печенко. Останній є рідним братом депутата Львівської міської ради від партії «ВАРТА» Ореста Печенка. Минулого скликання (2015-2020 рр.) Орест Печенко був членом виконкому міської ради. До 2006 року він обіймав посаду спеціаліста з фінансових питань українсько-чеського СП «Ройал ЛТД». Як писали львівські ЗМІ, компанія свого часу займала найбільшу частку ринку бізнесу гральних автоматів у Львові.

Юрій Дземінський та Руслан Печенко також є серед засновників «Української асоціації діячів грального бізнесу».

Іво Валента, як повідомляло «Радіо Прага», 2014 року був обраний до сенату Чеської Республіки. На батьківщині він є засновником лотерейної компанії Synot. В Україні разом із Дземінським та братами Печенками Валента є засновником кількох компаній.

По дозвіл на облаштування гральної зали від готелю «Волтер» до КРАІЛ зверталось львівське ТОВ «Бізнессервісцентр». Власником компанії є львівська підприємниця Зореслава Бережанська. Вона також має частки у ТОВ «Львівський завод «Електротранспорт», ТОВ «Овер», благодійному фонді «Ар’янна» та українсько-англійському спільному підприємстві «НТОН», яке володіє правами на логотип готелю «Волтер».

У Львові азартні ігри наразі офіційно дозволені у двох готелях: у «Гранд Готелі» з кінця травня працює казино, а у готелі «Львів» – зала гральних автоматів. Невдовзі мають відкритися також зали гральних автоматів в «Асторії» та «Жоржі».