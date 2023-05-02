За доменом oblrada.lviv.ua, який раніше належав Львівській обласній раді, тепер публікуються матеріали про онлайн-казино України. ЛОР вже звернулась з цього приводу до правоохоронців.

З 2015 року усі державні органи почали перехід на домени gov. Остаточний перехід на новий домен lvivoblrada.gov.ua відбувся приблизно у січні 2019 року [принаймні тоді запрацював новий сайт ЛОР]. Після цього старий домен деякий час був неактивним і облрада, ймовірно, не оплатила право користування.

Зазвичай, після закінчення терміну дії, домен кілька разів міняє свої статуси, і, після отримання статусу pendingDelete [очікує на видалення], продовжити його вже неможливо. У такій ситуації єдиний вихід – дочекатися остаточного видалення домену з реєстру і зареєструвати його заново. За даними Web Archive, oblrada.lviv.ua перестав робити нові публікації у 2019 році, але активізувався вже у березні 2023 року.

Тепер за цією адресою – сайт «Облрада Львів», який публікує «новини ігрової індустрії України». На сайті можна знайти публікації про боротьбу з ігровою залежністю, благодійність грального бізнесу під час війни і рейтинги найкращих онлайн-казино України.

На oblrada.lviv.ua тепер рекламуються онлайн-казино

На oblrada.lviv.ua тепер рекламуються онлайн-казино

Нові власники домену заявляють, що нe проводять ігри нa гроші, нe приймають oплaту cтaвoк та інших плaтeжeй, пов’язаних із азартними іграми. Мaтeріaли там нібито публікуютьcя виключно в інфoрмaційних цілях. При цьому для зворотнього зв'язку там використовується фізична адреса на вул. Винниченка, 18 – чинна адреса Львівської обласної ради.

Керівник прес-служби Львівської облради Володимир Телюк у коментарі для ZAXID.NET розповів, що сайт обласної ради за цією адресою був до 2015 року.

«У 2015 році вийшла постанова КМУ про те, що всі державні органи мають бути на домені "gov". Львівська облрада перейшла на домен "gov" і від старої адреси ми відмовилася, вона вільна. Ймовірно, її продали. Вчора нас теж обурила ця ситуація», – зазначив Володимир Телюк.

За його словами, Львівська облрада звернулася з цього приводу в правоохоронні органи, які з’ясовують обставини. Облраду обурило, зокрема, те, що внизу вказана саме їх адреса: вул. Винниченка, 18. Львівська облрада до цього ніякого стосунку не має, ніяких угод не укладала і цей домен не використовує.