У Львові діяли два підпільні заклади з ігровими автоматами

Детективи Теруправління БЕБ викрили організаторів двох гральних закладів у Львові, які діяли без відповідних ліцензій.

Як розповіли у середу, 27 листопада, в теруправлінні БЕБ Львівщини, незаконну діяльність організатори ретельно маскували: до приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише визначені гравці. Вхід контролювали системою відеоспостереження. А доступ до автоматів надавався за готівку.

«Під час обшуків у гральних закладах та у помешканнях фігурантів детективи вилучили готівку, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію тощо», – йдеться в повідомленні БЕБ. У теруправлінні уточнили ZAXID.NET, що обидва гральні заклади діяли у Львові.

Під час обшуків вилучили комп’ютери, велику кількість готівки та чорнову бухгалтерію

Справу розслідують за ч. 1 ст. 203 -2 ККУ(Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей). Слідчі встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності.