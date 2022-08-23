«Бенфіка» розгромила киян вже у першому таймі

Київське «Динамо» з розгромним рахунком програло португальській «Бенфіці» матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів. Гра в Лісабоні на «Ештадіу да Луж» завершився з рахунком 3:0. За сумою двох матчів кияни програли з рахунком 0:5 та вилетіли до Ліги Європи, натомість «Бенфіка» зіграє в груповому етапі ЛЧ.

«Бенфіка» розгромила киян вже у першому таймі. М’яч переважно перебував на половині поля гостей, що в результаті вилилося в три голи. На 27 хвилині рахунок відкрив Ніколас Отаменді, забивши після розіграшу кутового на передачі Давіда Нереса головою фактично впритул до воріт. На 40 хвилині Рафа Сілва реалізував вихід сам на сам, а за три хвилини Давід Нерес потроїв рахунок.

На початку другого тайму Рафа Сілва та Гонсалу Рамуш жорстко зіштовхнулися в штрафному майданчику киян: Рамуша замінили відразу, а хвилин за 15 поле покинув і Сілва. Португальці знизили темп, що й не дивно при загальному рахунку 5:0 на їхню користь за сумою двох матчів. Проте «Динамо» це особливо не допомогло: гості мали кілька моментів, проте небезпечними їх назвати важко. Перемога португальців була абсолютно заслуженою та сподіваною.

Таким чином кияни вилетіли до Ліги Європи, тоді як «Бенфіка» зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів. У найпрестижнішому єврокубковому турнірі Україну представлятиме лише донецький «Шахтар».