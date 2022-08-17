«Бенфіка» відчутно переважала на полі і відкрила рахунок вже на 9 хвилині

Київське «Динамо» програло перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів португальській «Бенфіці». Гра у Лодзі, який приймає домашні матчі киян у єврокубках через повномасштабне вторгнення Росії, завершилася з рахунком 2:0 на користь лісабонців.

«Бенфіка» відчутно переважала на полі і відкрила рахунок вже на 9 хвилині. Жуніор Жілберто здалеку потужно пробив у дев’ятку поміж ніг Володимира Шепелєва після передачі Жоау Маріо. За кілька хвилин капітан киян Віктор Циганков міг зрівняти рахунок, проте воротар зіграв чітко.

Ще один неймовірний момент мав Циганков на 34 хвилині, проте йому забракло влучності. Натомість через його ж обрізку за три хвилини Гонсалу Рамуш подвоїв перевагу гостей.

У другому таймі «Бенфіка» дещо знизила атакувальний темп завдяки комфортному рахунку на табло. Кияни показали більше небезпечних моментів біля воріт суперника, які, на жаль, успіхом не увінчалися. Зокрема, на 82 хвилині потужно пробив по воротах Олександр Караваєв, а за дві хвилини двічі поспіль прострілив Владислав Ванат. У першому випадку лісабонців врятував воротар, у другому — відразу кілька захисників.

Матч-відповідь команди зіграють у Лісабоні 23 серпня. Переможець за сумою двох матчів вийде до групового етапу Ліги чемпіонів, а інша команда продовжить шлях у Лізі Європи.