Київське «Динамо» перемогло «Штурм» з австрійського Ґраца у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь на «Меркур Арені» в Ґраці завершився з рахунком 2:1 на користь киян, тоді як перший матч «Динамо» виграло з рахунком 1:0. Кияни розіграють путівку до групового етапу Ліги чемпіонів з португальською «Бенфікою».

До матчу-відповіді кияни підходили з мінімальною перевагою: перша гра у Лодзі завершилася з рахунком 1:0 на користь «Динамо». Перший небезпечний момент мали саме «динамівці»: Микола Шапаренко пробив над поперечиною вже на 5 хвилині. Проте надалі в першому таймі більше шансів відкрити рахунок було в господарів поля, і на 27 хвилині Расмус Хьойлунд таки забив гол і зрівняв рахунок за сумою двох матчів.

У другому таймі паритет зберігся: ні «Динамо», ні «Штурм» не змогли вразити ворота суперника. Неймовірний момент мали кияни у компенсований час, проте австрійців врятувала поперечина після удару головою Дениса Гармаша.

Гра перейшла в овертайм, де кияни таки дотисли суперника і змогли забити два м'ячі, а господарі лишилися в меншості – Манпріт Саркарія отримав другу жовту картку під кінець першого екстра-тайму за грубий фол. Перемогу «Динамо» забезпечили голи Костянтина Вівчаренка на 97 хвилині та Віктора Циганкова на 112-й. Уже вдруге у кваліфікації для перемоги «динамівцям» знадобився овертайм: у другому кваліфікаційному раунді проти «Фенербахче» вирішальний гол у матчі-відповіді забив на 117 хвилині Олександр Караваєв.

Кияни вийшли до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, де розіграють путівку до групового етапу з португальською «Бенфікою». Перший матч відбудеться вже за тиждень. У разі поразки «Динамо» буде грати в Лізі Європи.