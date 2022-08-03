Київське «Динамо» перемогло «Штурм» з австрійського Ґраца в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч на «Міському стадіоні Відзева Лодзь», який є домашньою ареною киян у єврокубках через вторгнення Росії в Україну, завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі забив на 28 хвилині Олександр Караваєв: після прострілу Владислава Дубінчака у штрафний він влучно поцілив у нижній кут. Це був єдиний удар у площину воріт «Штурма», який так і не зміг відігратися.

Матч-відповідь команди зіграють за тиждень у Ґраці. Переможець кваліфікації розіграє путівку до групового етапу Ліги чемпіонів із переможцем пари «Бенфіка» (Португалія) – «Мідтьюлланн» (Данія)

Нагадаємо, що цьогоріч шлях до Ліги чемпіонів кияни розпочали з другого кваліфікаційного раунду, де за сумою двох матчів перемогли турецький «Фенербахче». Перший, домашній матч «Динамо» зіграло в нульову нічию, а у Стамбулі здобуло перемогу завдяки голу Олександра Караваєва в додатковий час.