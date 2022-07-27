Вирішальний м'яч кияни забили в овертаймі

Київське «Динамо» у другому матчі перемогло «Фенербахче» та вийшло до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матч у Стамбулі на стадіоні «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» завершився з рахунком 2:1 на користь киян, при чому вирішальний м'яч забили в овертаймі.

У першому таймі до відкриття рахунку були господарі поля, проте спершу Джошуа Кінг перебував в офсайді, а пізніше Георгій Бущан врятував ворота. У другому таймі Ісмаїл Юксек заробив другу жовту картку за матч та лишив «Фенербахче» у меншості на 53 хвилині. І вже на 57 хвилині Віталій Буяльський забив перший гол у матчі після прострілу Томаша Кендзьори.

За 10 хвилин Еннер Валенсія заробив пенальті, проте не зміг його реалізувати. Та все ж, перебуваючи в меншості, «Фенербахче» змогло зрівняти рахунок та перевести гру в овертайм: на 89 хвилині відзначився Аттіла Салаї. Уже в другому екстра-таймі киянам вдалося дотиснути суперника: на 117 хвилині Олександр Караваєв замкнув передачу Костянтина Вівчаренка прямо у ворота.

Оскільки перший матч завершився нульовою нічиєю, цей гол вирішив, хто вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. За путівку до групового етапу «Динамо» позмагається з австрійським «Штурмом» у серпні.

Зазначимо, що полтавська «Ворскла» в паралельному матчі поступилася АІКу з рахунком 0:2 та за сумою двох матчів (перший завершився з рахунком 3:2 на користь полтавчан) вилетіла з розіграшу Ліги конференцій.