Доля виходу до третього кваліфікаційного раунду вирішиться 27 липня в Стамбулі

Київське «Динамо» зіграло внічию з турецьким «Фенербахче» у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матч на «Міському стадіоні» Лодзя, який є домашньою ареною «Динамо» у єврокубкових матчах на час війни, завершився з рахунком 0:0. Доля виходу у третій раунд кваліфікації визначиться у матчі-відповіді 27 липня.

Для киян нинішній матч був першим офіційним поєдинком у 2022 році, оскільки через вторгнення Росії в Україну друге коло національного чемпіонату так і не розпочалося. Через падіння України у таблиці коефіцієнтів УЄФА «Динамо» розпочало шлях до групового етапу Ліги чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду. На матч з «Фенербахче» усі гравці команди, включно з легіонерами, вийшли з прапорами України.

У першому таймі більше шансів забити мали турки, проте Георгій Бущан зумів втримати ворота недоторканими. Натомість на початку другого тайму рахунок вже спробували відкрити кияни: Денис Попов не зміг переправити м'яч у сітку після подачі Віктора Циганкова. На 71-й хвилині шанс забити мав Артем Бєсєдін, але пробив повз ворота.

У результаті матч у Лодзі завершився сухою нічиєю, тож доля виходу до третього кваліфікаційного раунду вирішиться 27 липня в Стамбулі. Переможець цього матчу розіграє путівку до групового етапу Ліги чемпіонів з «Штурмом», який представляє австрійський Ґрац.