Київське «Динамо» поступилося в останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів лісабонській «Бенфіці». Матч на стадіоні «Да Луж» завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля, один з голів на рахунку українця Романа Яремчука.

Для «динамівців» матч не мав турнірного значення: шансів піднятися вище останнього місця в групі у них не було. Натомість для «Бенфіки» результат цієї гри визначав, чи будуть вони продовжувати виступи у Лізі чемпіонів, чи перейдуть до Ліги Європи. Тому закономірно господарі захопили ініціативу, яка вилилася у два забиті м’ячі в першому таймі: на 16 хвилині відзначився Роман Яремчук, а на 22 – Жуніор Жілберто.

Кияни теж мали кілька шансів, проте бракувало точності, зокрема Віктору Циганкову на 8 хвилині не вдалося вцілити фактично в пусті ворота. У другому таймі кияни взагалі перехопили повністю ініціативу, проте «Бенфіку» вже не лякали навіть два пропущені м’ячі: «Баварія» в паралельному матчі розгромлювала «Барселону», і для виходу у плей-оф ЛЧ португальцям вистачало навіть нічиєї.

У результаті «Динамо», маючи лише одне очко завдяки нічиїй з «Бенфікою» у першому матчі, посіло останню сходинку турнірної таблиці. «Баварія», не програвши жодного матчу, вийшла до 1/8 з першого місця, «Бенфіка» з 8 очками – з другого. «Барселона», маючи 7 очок, уперше за 20 років лишилася без плей-оф Ліги чемпіонів та продовжить виступи у Лізі Європи.