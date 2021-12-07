Донецький «Шахтар» у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграв унічию з тираспольським «Шерифом». Матч на НСК «Олімпійський» завершився з рахунком 1:1.

Для обох команд нинішній матч турнірного значення не мав: це було лише питання честі та призових грошей. «Шахтар» захопив ініціативу на полі та помітно домінував на полі в першому таймі, проте більшість ударів були вище воріт. Найближчим до голу у середині тайму був Манор Соломон, який поцілив у хрестовину. Та все ж на 42 хвилині Фернандо забив гол після чудової передачі за спини захисникам від Сергія Кривцова.

У другому таймі гра вирівнялася, обидві команди активно атакували, проте для голу не вистачало то точності, то везіння. «Шахтар» був близьким до першої і єдиної перемоги в Лізі чемпіонів, проте на останніх секундах компенсованого часу Бобан Ніколов зрівняв рахунок.

«Шахтар» лишився на останньому місці в групі D з 2 очками. Водночас «Шериф» завдяки перемогам у двох перших турах над «гірниками» та «Реалом» посів третє місце та вийшов до Ліги Європи. «Реал» вийшов до 1/8 Ліги чемпіонів з першого місця, маючи 15 очок, а «Інтер» – з другого з 10 очками. Матч між ними у Мадриді завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.