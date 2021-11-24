У середу, 23 листопада, донецький «Шахтар» на виїзді поступився міланському «Інтеру» з рахунком 2:0 і втратив шанси на продовження участі в єврокубках.

Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбувався на стадіоні «Джузеппе Меаца» у Мілані. Перша половина зустрічі відбувалась в майже рівній боротьбі. Гравці «Інтера» атакували частіше, але «гірники» трохи більше контролювали м'яч і відповідали не менш небезпечними атаками. Під кінець тайму команди обмінялись гострими моментами, але відкрити рахунок так і не змогли, пішовши на перерву.

У другому таймі на 57-й хвилині «Шахтарю» забив Лаутаро Мартінес, але арбітр взяття воріт скасував через фол в атаці. Проте вже через кілька хвилин Едін Джеко влучно пробив у лівий кут воріт і на 61-й хвилині відкрив рахунок в матчі. Ще через шість хвилин боснієць подвоїв рахунок – Джеко ударом головою замкнув подачу Перішича з лівого флангу.

Після цього «Інтер» сів в оборону, а «Шахтар» ще більше почав позиційно контролювати м'яч, періодично загрожуючи воротам міланців. На 81-й хвилині чудовий шанс скоротити відставання мав «гірник» Додо, але м'яч, після удару бразильця, влучив у шатнгу і по лінії воріт викотився за межі поля.

В результаті матч так і завершився з рахунком 2:0 на користь «Інтера», а «Шахтар» втратив останній шанс вийти бодай до Ліги Європи – за тур до завершення групового етапу Ліги чемпіонів від молдавського «Шерифа» донеччан відділяють 5 очок.