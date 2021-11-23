Матч у Києві завершився з рахунком 2:1 на користь мюнхенців

Київський футбольний клуб «Динамо» у бойовому матчі програв мюнхенській «Баварії» у п’ятому турі Ліги чемпіонів. Гра на НСК «Олімпійський» завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

Перший гол у ворота «Динамо» залетів вже на 14 хвилині. Роберт Левандовський пробив через себе після відскоку м’яча від Іллі Забарного – після рикошету від землі у Георгія Бущана не було шансів. У середині тайму лідер мюнхенців міг подвоїти рахунок, проте Бущан вибив м’яч з-над його голови. Під кінець першого тайму Кінгслі Коман таки збільшив перевагу гостей, пробивши потужно фактично під поперечину.

Кияни виглядали на полі краще, ніж на «Альянц Арені» та провели кілька перспективних контратак, які, втім, переважно нічим не завершувалися. Шикарний момент «Динамо» мало на 29 хвилині. Віктор Циганков розпочав атаку на правому фланзі, віддав на Віталія Буяльського в центр, який скинув йому назад на хід. Леон Горецка м’яч вибив на голкіпера, проте Мануель Ноєр промахнувся ногою – ворота «Баварії» врятувала стійка. Загалом «динамівці» по воротах за перший тайм пробили тільки раз («Баварія» – вісім): щастя з-за меж штрафного спробував той же Циганков.

З перших хвилин другого тайму «динамівці» дали зрозуміти, що без бою здаватися не будуть. Спершу шанс пробити отримав Микола Шапаренко, проте Ноєр м’яч відбив, Шапаренко пробив вдруге – знову на Ноєра.

На 70 хвилині «Динамо» нарешті забило свій перший гол у цьому розіграші Ліши чемпіонів. Віталій Миколенко перевів з лівого флангу м’яч у центр на Циганкова, який віддав чудовий пас на Дениса Гармаша, і той пробив між ногами Ноєра – 1:2.

Уже за кілька хвилин «Динамо» могло зрівняти рахунок. Після подачі з кутового від Шапаренка пробив Сергій Сидорчук, Ноєр відбив, проте м’яч підхопив Буяльський – та його простріл ніхто не замкнув. На 80 хвилині поруч зі стійкою пробив Циганков, пізніше повз ворота пробив головою Вітіньйо. Під кінець основного часу вихід Циганкова з Ноєром один на один перервав Горецка. Матч так і завершився з рахунком 2:1 на користь «Баварії».

Таким чином «Динамо» має мінімальні шанси вийти хоча б до Ліги Європи. Якщо «Бенфіка» нині програє «Барселоні», киянам теж потрібна буде перемога і, ймовірно, зі значною різницею м’ячів. Додамо, що в першому матчі «Бенфіка» обіграла каталонців з рахунком 3:0.

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