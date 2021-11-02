Київське «Динамо» поступилося «Барселоні» у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів на НСК «Олімпійський». Єдиний гол у матчі забив Ансу Фаті на 70 хвилині.

«Барселона» відразу захопила ініціативу на полі, і вже на 5 хвилині матчу Мемфіс Депай міг відкривати рахунок, проте його удар заблокували. Упродовж наступних 15 хвилин небезпечних моментів не було, проте каталонці відверто контролювали гру.

У середині матчу у «Динамо» ніби вийшла інша команда на поле: кияни провели кілька перспективних атак одна за одною і більше не давали гостям домінувати. Почав все Віктор Циганков на 23 хвилині на правому фланзі, проте Миколі Шапаренку не вдався удар після його передачі. Наступна атака киян завершилася штрафним з правого кута поля і ударом Карлоса де Пени, який заблокував воротар «Барселони». Ще одну атаку завершував Шапаренко, проте пробив повз ближній кут.

Після цієї навали «динамівців» момент мала «Барселона» – найбільш близький до забитого м’яча у всьому першому таймі: після подачі зі штрафного Жорді Альба пробивав головою по воротах, але киян врятувала стійка. Ще одну спробу Альби в кінці тайму відбив Бущан. Обидві команди за перший тайм зробили по чотири удари в бік воріт, і єдиний удар у площину – на рахунку «Динамо».

Не втратили запалу противники і в другому таймі. Чудовий момент на 57 хвилині мав Олександр Караваєв, проте пробив здалеку вище воріт. На 62 хвилині арбітр призначив пенальті у ворота «Динамо» через падіння Ансу Фаті у штрафному майданчику, проте після перегляду відеоповтору скасовує своє рішення: Фаті сам вдарився ногою об ногу Томаша Кендзьори. Та буквально за п’ять хвилин Фаті отримав м’яч на одинадцятиметровій позначці і розстріляв ворота Бущана – 1:0.

«Динамо» старанно намагалося зрівняти рахунок: шанси мали Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Беньямін Вербич, який замінив на полі де Пену, проте забити їм так і не вдалося. Після нинішньої поразки кияни фактично втратили шанси вийти хоча б у Лігу Європи. Їм залишається зіграти два матчі – проти лідера групи E мюнхенської «Баварії», яка не програла жодного матчу, та лісабонської «Бенфіки», з якою перший матч «динамівці» зіграли внічию. Натомість «Барселона» завдяки перемогам над «Динамо» піднялася на друге місце турнірної таблиці.

Ситуація в групі Е після чотирьох турів: