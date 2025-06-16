Школярі у Ісландії одягають однакові костюми та проходять квести

Прощання зі школою – це важливий етап у житті кожного школяра чи школярки. В Україні проводять свято «Останнього дзвоника», випускники часто танцюють на подвір’ї школи та продовжують святкування у кафе. Які ж традиції та тренди є за кордоном?

Медіа «Освіторія» розповіло про те, як прощаються зі школою чи університетом випускники різних країн: Фінляндії, Сербії, Бразилії, Китаю, Німеччини та Ісландії. Хтось святкує просто у джинсах, хтось розкидає цукерки, а десь школярі одягають смішні костюми та влаштовують у школі справжній «погром».

Китай: викидають непотрібні речі з вікон. Після закінчення школи учні викидають з вікон більше непотрібні їм предмети: зошити, пенали і тд. Випускних святкувань тут немає, окрім як урочистого отримання документів про завершення школи чи університету.

У Кіотському університеті (Японія) на церемонію дозволили приходити у смішних костюмах, вбранні супергегоріїв чи інших улюблених персонажів: костюм Маски з однойменного мультсеріалу, персонажі аніме, мумія.

Фінляндія: вчиняють безлад у школі, а на рік молодші учні за ними прибирають. Випускники одягають смішні костюми, перевертають меблі у школі, розкидають папір, рвуть зошити, а прибирають безлад на рік молодші учні – так школярі, які наступного року матимуть свій випускний, відчувають відповідальність за школу. Серед сміття залишають цукерки, щоб прибирати було цікавіше. У деяких містах випускники їздять на машинах та кидають цукерки у натовп. Разом із атестатом підлітки отримують білу кепку, також офіційну частину проводять у храмах, залежно від віросповідання.

Учні одягають карнавальні костюми та кидають цукерки глядачам і перехожим (фото European School of Helsinki)

Сербія: здають гроші на благодійність. У цій країні є тренд, коли випускники за власним бажанням можуть відмовитися від святкувань та здати гроші на благодійність. Кілька операцій на гроші випускників врятували життя маленьким пацієнтам або дали змогу їм ходити чи бачити. Випускники востаннє зустрічаються у школі у джинсах та футболках.

Сербські випускники у джинсах (фото radiosarajevo.ba)

Ісландія: одягають однакові костюми та проходять квести. Замість випускних балів кожен клас обирає один костюм – його одягають усі та проходять у ньому квест, завдання для якого вигадують вчителі. До прикладу, підлітки можуть одягнутись у костюми пінгвінів та ходити по вулиці, вітатись з незнайомцями чи співати пісні. Такий випуск вони точно запам’ятовують.

Школярі у Ісландії одягають однакові костюми та проходять квести (фото icelandreview.com)

Німеччина: розіграші вчителів та класичний бал. Випускники, прощаючись зі школою, люблять розігрувати вчителів, вчиняти невеликі капості, ховати речі і тд. Сам випускний проходить доволі традиційно для нас із балом та сукнями.

Бразилія: свято для вчителів та кілька суконь на вечір. Випускники влаштовують для вчителів свято, яке проводять у американському стилі з вечірніми сукнями, які дівчата змінюють кілька разів за вечір, обранням короля та королеви. Випускний проводять у ресторанах чи на пароплаві, а акцент вечора – запальні танці.