Фундація першої леді України Олени Зеленської представила результати дослідження «Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні». Кожен четвертий український підліток розглядає можливість еміграції, а їхні кар’єрні очікування не відповідають реальному ринку праці.

У рамках всеукраїнського дослідження опитали 10 тисяч українських підлітків від 13 до 16 років та їхніх батьків. За даними дослідження, більшість кар’єрних очікувань не відповідають реальному попиту на ринку праці. Серед підлітків популярними є такі галузі, як ІТ, медіа, медицина, юриспруденція, тоді як недоукомплектовані сектори, зокрема промисловість, логістика, торгівля, залишаються поза їхнім інтересом.

Рейтинг популярних професій на ринку праці (темно-фіолетовим кольором позначено чи цікавлять ці професії підлітків)

Попри війну та нестабільність, 82% українських підлітків зберігають обнадійливе бачення власного майбутнього. Водночас лише 60% дітей оптимістично оцінюють майбутнє України, тобто на чверть менше опитаних.

Кожен четвертний підліток розглядає можливість виїзду за кордон. Водночас батьки школярів не схильні підтримувати міграцію – лише 13% вважають її бажаною для своїх дітей. До міграційних настроїв більше схильні школярі із міст та родин із вищою освітою.

Цікаво, що діти з Києва частіше хочуть мігрувати, ніж діти з інших безпекових регіонів: 30% в Києві, 26% – друга лінія оборони, 26% – центр країни, 22% – захід і перша лінія оборони.

Причини міграційних настроїв серед дітей та батьків

Далеко не усі підлітки хочуть їхати за кордон через безпекову ситуацію в країні. Основною мотивацією для переїзду підлітки називають більше можливостей (80%), бажання побачити світ (64%) та здобути кращу освіту (39%). Безпековий чинник – лише четвертий за важливістю, натомість для батьків – це основний аргумент.

Переглянути повний текст дослідження можна за посиланням.