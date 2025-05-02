Діти беруть приклад з відомих блогерів і хочуть стати успішними і відомими

Американське ділове видання Fortune оприлюднило результати дослідження про те, ким мріють стати сучасні школярі, яких називають «поколінням альфа». За підсумками опитування, яке провела платформа соціальної комерції Whop, кожен третій підліток планує стати ютубером, кожен п’ятий – тіктокером, пише «Освіторія».

«Минули ті часи, коли діти мріяли стати балериною, президентом чи астронавтом – покоління Альфа хоче отримати роботу мрії цифрової ери», – підсумувала результати дослідження авторка статті Емма Берлі.

Спостерігаючи за діяльністю блогерів, діти роблять висновки, що така робота приносить гарні заробітки і для цього не обов’язково здобувати вищу освіту.

Окрім ютуберів та тіктокерів, іншими омріяними професіями у цифровому світі для сучасних підлітків є розробка відеоігор (19%) та професійний онлайн-стрімінг (15%).

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Серед традиційних професій школярі обирають такі:

лікар/медсестра – 20%,

підприємець – 17%,

художник – 16%,

спортсмен – 15%,

музикант – 14%,

вчитель – 14%.

Така статистика, як припускають дослідники, найімовірніше обумовлена впливом та традиціями сім’ї, а вибір цифрових занять – новітніми трендами та тенденціями. Дослідники опитали 910 учасників «покоління альфа» з усіх штатів США віком від 12 до 15 років.

«Покоління альфа» – це діти до 14-річного віку, народжені між початком-серединою 2010-х років та серединою 2020-х. Діти, які народилися у 2025 році і пізніше, стануть першими представниками нового покоління бета.

Де дітям отримати навички IT, блогінгу, дизайну та інших, ZAXID.NET писав тут.