Курси розвивають дітей і дають додаткові навички

Для повноцінного розвитку дитини самого навчання у школі – недостатньо. Часто учні мають свої інтереси, зацікавлення і хобі, які можна корисно розвивати, а здобуті додаткові навички лише підуть на користь. Сучасні школярі мають чимало можливостей для розвитку. А батьки підтримують їхні інтереси, які зможуть знадобитися у дорослому житті та майбутній професії. Тому учні з радістю відвідують позашкільні курси.

Як правильно обрати корисні заняття, не перевантажити дитину та головне – не відбити бажання пізнавати нове, розповідає 24 Канал.

Шкільні знання та сучасні тенденції

Шкільна програма є базовою для кожної дитини, але універсальна програма не може врахувати особливості та зацікавлення усіх учнів.

Уроки в школі навчають азів з основних дисциплін, але не завжди встигають за сучасними тенденціями. Тим часом сучасний ринок праці вимагає також навичок ефективної комунікації, креативності, критичного мислення. У час стрімкого цифрового розвитку світ і технології змінюються, тож діти мають отримувати нові можливості для навчання.

Які вміння потрібні сучасним школярам

Щоб почувати себе впевнено у майбутньому, школярі мають опанувати тверді та м’які навички – hard skills і soft skills, які є основою успіху в майбутній професійній діяльності:

hard skills – те, що можна вивчити і протестувати. Це – основа особистісного зростання;

soft skills – це ситуативні вміння, знання, риси характеру, які можна застосовувати в будь-якій роботі. Це практичні інструменти для майбутнього.

До прикладу, вміння працювати в команді, вирішувати нестандартні завдання, керувати емоціями – це soft skills. Їх можна сформувати на практичних курсах, проєктній роботі та під час спілкування з наставниками.

Які курси корисні для школярів

Корисними та перспективними для школярів є курси програмування, дизайну, маркетингу чи фінансової грамотності. У цікавій подачі дитина отримує ті знання, які згодом зможе застосувати на практиці.

Таким чином ще у школі своє позашкільне навчання можна обрати самостійно і використати для самореалізації. На відміну від шкільної системи, такі курси дозволяють обирати напрям за інтересами, розвиватися у власному темпі й відкривати свої таланти без оцінок і тиску.

Фахівці зазначають, що якщо дитина рано починає пробувати сили в різних сферах, їй легше далі визначитися з вибором. І саме позашкільні курси стануть інвестицією в упевненість, самостійність і майбутній успіх.

Якщо батьки саме обирають курси для своєї дитини, варто звернутися до Optima Academy. Вона пропонує онлайн-курси для школярів, які допомагають розвивати і м’які, і тверді навички. «Оптіма» пропонує курси дизайну, IT, блогінгу, фінансової грамотності, акторської майстерності, комунікації та інші. Дитина може навчатись у зручний час, пробувати реалізовувати свої таланти. Такі знання стануть цінним внеском у майбутнє дитини.