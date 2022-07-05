Перше заняття - тренування з бігу

Біговий клуб Probig разом з благодійним фондом «Як ти?» запускають серію спортивних подій у Львові. На них організатори планують відкриті бігові тренування, функціональні тренування та заняття з танцювальних видів фітнесу, а також відкриті лекції про основи харчування та техніку бігу. Усі події безкоштовні, на них збиратимуть допомогу для українських бійців.

Перша подія, яку анонсують, це відкрите тренування з бігу. На ньому будуть збирати кошти для закупівлі тактичної медицини. Тренування заплановане на 6 липня о 19:30 на стадіоні «Скіф» (вул Черемшини, 17).

«На тренуванні професійні спортсмени з великим досвідом розкажуть та покажуть про те, як бігати, розминатися, для чого і як виконувати спеціальні бігові вправи та як планувати бігові тренування. Також буде легенький біговий тест на визначення рівня фізичної підготовленості організму. Розминку буде проводити сертифікований тренер тренажерного залу, TRX coach, тренер з функціональних програм, тренер Fizmat Lviv Віталій Притула», – пояснили організатори події.

Усі подальші анонси оголосять згодом. Відстежити їх можна на сторінці бігового клубу або благодйного фонду. Вхід на заходи вільний, донати збиратимуть на рахунок фонду «Як ти». Для участі у події можна зробити переказ, а скрін показати організаторам спортивних подій. «Як ти» – це офіційний благодійний фонд, заснований парамедикинею-ветеранкою Аліною Вяткіною, що допомагає бійцям. Фонд спеціалізується на тактичній медицині, закупівлі обладнання та спорядження для воїнів.