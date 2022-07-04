На підтримку дітей-сиріт, що перебувають у навчально-реабілітаційному центрі Святого Миколая біля Львова, необхідно зібрати 30 тис. доларів США

Українці у Польщі організовують благодійний концерт на підтримку дітей-переселенців. Гроші, зібрані на концерті, перерахують на допомогу сиротинцю під Львовом, де зараз перебувають 57 дітей, евакуйованих із зони бойових дій.

Як повідомили ZAXID.NET організатори концерту БФ «Голос Жінок України», благодійний концерт «Відчуй Україну» відбудеться 22 лютого у амфітеатрі на озері Чос у польському місті Мронгово.

«Концерт під назвою – це театралізоване дійство, в якому ми хочемо показати, як Україна жила до початку вторгнення агресора і що трапилось після. Це подорож від радості, любові до болю і розпачу, але віри у нашу перемогу», – йдеться в повідомленні БФ «Голос Жінок України».

Участь у концерті візьмуть український гурт, переможець «Євробачення» Kalush, Kazka, Jerry Heil, Wellboy, Dayton та польський виконавець Sarius. Квитки можна придбати онлайн за посиланням.

Зібрані на концерті гроші направлять на допомогу навчально-реабілітаційного центру Святого Миколая на околиці Львова, де перебувають 57 дітей, евакуйованих з території бойових дій в Миколаївській області. Серед них – діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування та діти з інвалідністю. Необхідна сума становить 30 тис. доларів США.