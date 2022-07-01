Апарат «Prismaflex» допоможе врятувати життя дітей, які у важкому стані потріплять до реанімації

Міжнародна компанія Cargill подарувала львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» медобладнання, вартість якого 1,3 млн грн. Воно допоможе рятувати життя дітей з різними важкими ускладненнями, повідомили в дитячій лікарні.

Дитяча лікарня отримала від благодійників сучасний апарат Prismaflex разом із розхідниками. Цей апарат будуть використовувати у відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії для порятунку дітей з різноманітними ускладненнями захворювань нирок, легень, серця, печінки, інфекційних процесів, з гострими отруєннями, хірургічними травмами тощо.

BIS-моніторинг визначатиме глибину наркозу при важких операціях і допоможе швидко визначать напрями обстеження і лікування пацієнтів без свідомості

Окрім цього, це відділення отримало від компанії і BIS-моніторинг, вартістю понад 280 тис. грн, який використовується при проведенні всіх маніпуляцій, пов'язаних із седацією та вимкненням свідомості пацієнта.

«Апарат Prismaflex ми будемо використовувати для проведення гемодіалізу чи перитонеального діалізу найважчій групі пацієнтів, а BIS-моніторинг допомагатиме визначати не лише глибину наркозу при важких операціях, тривалість цього наркозу, його також будуть використовувати для тих пацієнтів, які потрапляють до нас в мозковій комі чи з втратою свідомості, аби швидко визначити напрями обстеження і лікування», – каже директор «Охматдиту» Дмитро Квіт.

Орієнтуючись на показники BIS-моніторингу, кажуть лікарі, можливий індивідуальний вибір доз седативних препаратів для кожного хворого.