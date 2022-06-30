Уже на третій день після операції Оля почала самостійно ковтати слину, а через тиждень – пити воду

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая (колишня міська дитяча лікарня) сформували 6-річній дівчинці з Ковеля штучний стравохід. До цієї операції дитина чотири роки мучилася, перенесла не одну операцію. Всі біди через те, що у два роки вона ненароком випила миючий засіб, який спричинив важкі хімічні опіки стравоходу.

«Зараз Олі шість років. Коли їй було два, вона ненароком випила миючий засіб і отримала важкі хімічні опіки стравоходу. Аби дівчинка могла пити та їсти, щомісяця впродовж року її оперували – розширювали звужений та зарубцьований стравохід. Коли це перестало допомагати, Олі встановили гастростому – трубочку в животику, через яку їжа вводилася просто у шлунок», – повідомили в дитячій лікарні.

Окрім проблеми з харчуванням, дівчинка мала ще одну – вона не могла ковтати слину і мусила постійно спльовувати її в хустинку. Для дівчинки це було дуже некомфортно, адже у вересні вона пішла до школи.

Аби допомогти дитині, батькам порадили їхати до Львова. Місяць тому мама привела доньку до лікарні св. Миколая.

Після обстежень лікарі дійшли висновку, що єдиний вихід – реконструктивна операція, заміна власного стравоходу кишковим трансплантатом.

Такі втручання дуже складні і для діток рідкість.але для дівчинки це був єдиний шанс повернутися до нормального життя. Львівські спеціалісти сформували штучний стравохід з фрагмента товстого кишківника, розмістивши його за грудиною від шлунка до верхнього сегмента стравоходу. Уже на третій день після операції Оля почала самостійно ковтати слину, а через тиждень – пити воду.

Наразі дівчинка ще харчується через гастростому. Наступного понеділка маленька пацієнтка приїде до Львова на планове обстеження. Їй зроблять гастроскопію, яка покаже, чи зможе вона нарешті попрощатися із гастростомою.