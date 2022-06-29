Дівчинка мріє повернутися до нормального життя і продовжити займатися танцями, музикою

До Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру 12-річна Дар’я з Луганщини потрапила на початку червня. У неї діагностували важку форму анорексії. Дівчинка зізналася, що вікові зміни її лякали, вона не хотіла дорослішати і відмовилася від їжі. Дівчинка на стаціоанарному лікуванні буде ще приблизно місяць, але на відновлення організму піде не менше півроку, повідомили в лікарні.

До Львова з окупованого містечка на Луганщині мама і Дар’я добиралися понад тиждень. Спершу вони виїхали до Росії, звідти в Естонію, а тоді в Латвію. Самопочутя дівчинки настільки погрішилося, що мама звернулася по допомогу до латвійських лікарів і саме вони порадили їхати до Львова.

«Дівчинка потрапила до нас у важкому стані: з вагою менше, ніж 25 кг, що при її зрості критично мало, та індексом маси тіла 10. Робота багатьох внутрішніх органів була порушена, насамперед, сильно постраждала серцево-судинна система. Два дні Дар’я перебувала у реанімаційному відділенні, поки вдалося стабілізувати її стан», – повідомила лікарка -дієтологиня Мар’яна Стегніцька.

Проблему із втратою ваги мама зауважила на початку війни, хоча, зі слів дівчинки, бажання схуднути виникло у неї набагато раніше. Начитавшись про компульсивне переїдання, почала відмовлятись від їжі, щоб не набирати вагу.

«Я почала обмежувати себе у їжі ще задовго до 24 лютого. Дуже сильно не хотіла дорослішати, усі ці вікові зміни мене лякали. Я прочитала, що дефіцит калорій може трохи сповільнити розвиток мого організму, тож вдалася до такого методу», – зізналася дівчинка крізь сльози.

Страждаючи «синдромом відмінниці», Дар’я і у схудненні намагалася робити все досконало: намагалась постійно бути в русі, стрибала, багато ходила. Лікарі кажуть, що таким чином, дівчинка підсвідомо «спалювала» калорії.

Зараз Дар’я харчується сумішами, поступово вводить у раціон певні продукти. Намагається перебороти свій страх перед їжею. З нею працює мультидисцилінарна команда фахівців: дієтолог, педіатр, психіатр, психотерапевт. Коли дівчинка зміцниться, відвідуватиме заняття з фізичної реабілітації: тривале голодування зазвичай провокує виражений сколіоз та м’язеву слабкість.

Дівчинка хоче повернутись до нормального життя, займатися танцями, музикою (Дар’я грає на скрипці та фортепіано). Стаціонарне лікування триватиме ще близько місяця, але відновлюватись організму доведеться не менш, ніж пів року.