15-річний Артем зі своїми рятівниками, хірургами Робертом Брамбілла і Галиною Гачкевич

У львівській лікарні св. Миколая (колишня Львівська міська дитяча лікарня) допомогли важкопораненому 15-річному Артему з Краматорська повернутися до життя. Серед лікарів, які рятували підлітка, був і відомий італійський хірург Роберто Брамбілла, який має великий досвід лікування поранених. Він приїхав до Львова як волонтер Soletere Olnus і два місяці допомагав львівським спеціалістам лікувати поранених дітей та дорослих. Зокрема, навчив закривати дефекти м’яких тканин штучною шкірою, повідомили в лікарні.

Артем потрапив під ракетний удар на вокзалі у Краматорську. Хлопець евакуаційним потягом мав поїхати до Львова, де на нього чекала мама. Його подруга загинула одразу, а підлітка ледь вдалося повернути до життя.

Хлопець пам’ятає лише, що якоїсь миті в очах потемніло. Коли їх розплющив, поворухнутися уже не зміг. Потім знепритомнів.

Артем вже ходить і мріє стати військовим

У Краматорську лікарі дістали уламки з рук та ніг, стабілізували його стан і відправили в Дніпро, потім – до Львова.

До дитячої лікарні св. Миколаяу Львові хлопець потрапив у надскладному стані: глибокі 20-см рани лівого стегна, множинні осколкові ураження кінцівок, пошкодження нерва, внаслідок чого Артем не відчував стопи і пальців правої ноги.

Рятувати хлопця взявся італійський хірург Роберто Брамбілла, який на той час був у Львові і допомагав рятувати поранених дітей і дорослих.

Роберто Брамбілла – відомий італійський хірург, який 50 років лікує важкі поранення, 22 з яких займається саме регенеративною медициною. У Італії керує відділенням, що спеціалізується на лікуванні ран Інституту Zucchi в місті Монца. З початку повномасштабного вторгнення він прибув до України як волонтер Soletere Olnus і два місяці допомагав львівським спеціалістам лікувати поранених дітей та дорослих. Зокрема, навчив закривати дефекти м’яких тканин штучною шкірою.

«Ця технологія дозволяє сантиметр за сантиметр відновити пошкоджену шкіру пацієнта, не залишаючи шрамів. Дороговартісні матеріали на лікування українських діток виділив інститут, у якому працює Роберто», – повідомили в лікарні.

Саме такою штучною шкірою закрили і глибокі рани Артема. Після майже місяця перебування у лікарні та низки операцій хлопець знову ходить і мріє стати військовим.