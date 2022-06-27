Малюк вже переніс декілька оперативних втручань, ще одне - попереду

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» дитячі хірурги рятують новонародженого хлопчика, який з’явився на світ з рідкісною формою атрезії стравоходу. Аби малюк у майбутньому міг нормально рости і розвиватися, лікарі проведуть йому декілька поетапних оперативних втручань. Кінцеве – формування штучного стравоходу.

Хлопчик, якого назвали Данилко, народився із порушеним ковтанням та пінистими виділеннями з рота. Після обстежень у дитини діагностували одну із найважчих вад розвитку – атрезію стравоходу. Додаткові обстеження вказали на відсутність пневматозу шлунково-кишкового тракту, що свідчить про безфістульну форму атрезії стравоходу. За статистикою, така патологія трапляється лише у 10% новонароджених. Виявити її під час вагітностні на УЗД практично не можливо, повідомили в «Охматдиті».

Аби врятувати хлопчика, дитячі хірурги провели спершу паліативні втручання, аби дитина могла отримувати харчування і щоб слина не попадала у дихальні шляхи.

«Першочергово ми наклали харчуючу гастростому, через яку дитинка буде отримувати їжу, аби набирати вагу та розвиватися. Пізніше було проведене оперативне втручання, аби запобігти попаданню слини у легені, що викликає запальні процеси та призводить до летальності», – повідомив керівник клініки хірургії Олег Ленів.

Нині хлопчик, якому виповнилося лише дв атижні, перебуває у центрі постінтенсивного виходжування новонароджених та недоношених дітей «Охматдиту», де проходить комплексне лікування. Лікарі корегують його харчування, спостерігають за тим.як він набирає вагу. Аби у майбутньому хлопчик міг нормально рости і розвиватися, йому потрібна ще одна операція, під час якої хірурги софрмують йому штучний стравохід.

«В подальшому ми плануємо радикальну корекцію вродженої вади у дитини – формування «штучного стравоходу». Таким чином ми відновимо частину відсутнього стравоходу у дитини», – твердить Олег Ленів.

За словами лікарів, після цієї операції з остаточної корекції стравоходу дитина зможе добре розвиватися і вести звичний спосіб життя. Хірурги «Охматдиту» вже не вперше рятують дітей з такими вадами розвитку.