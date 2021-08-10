Торакальний хірург Олег Ленів годує маленького пацієнта

У львівську обласну дитячу лікарню «Охматдит» маля потрапило прямо з пологового будинку. У нього була складна вроджена вада – не було частини стравоходу. Хлопчик чотири місяці жив у лікарні, переніс декілька складних операцій і у вівторок, 10 серпня, його виписують з лікарні. Але у нього нема батьків. Батьки-роми відмовилися від нього ще у пологовому. Хлопчик поїде у будинок дитини.

Вроджену ваду лікарі виявили відразу після появи хлопчика на світ. Йому терміново потрібна була допомога хірурга. Дитину до лікарні привезли відразу з пологового. Після ретельного обстеження немовляті поставили діагноз – атрезія стравоходу з наявністю нижньої трахеостравохідної нориці. Іншими словами, у маленького не було частини стравоходу й їжа потряпляла у дихальні шляхи.

Перед лікарями стояло складне завдання – заново сформувати маляті нормальний стравохід. І дитячі хірурги «Охматдиту» вирішили сформувати ту частину, якої бракувало, з власних тканин дитини.

Лікування було тривале і поетапне. Спершу маленькому зробили операцію, під час якої встановили спеціальні кліпси, які не дозволяли їжі потрапляти у легені. На ІІ етапі лікарі пересікли стравохід і з’єднали його із сліпим сегментом шлунка, дефект закрили власними тканинами стравоходу дитини.

Це була складна, травматична операція для такої маленької дитини. Після операцій залишилися рубці, відбулося звуження стравоходу. Аби це усунути, лікарі проводять маленькому пацієнтові бужування (розширення) стравоходу.

Зараз хлопчик, якого назвали Ромчиком, вже з апетитом їсть дитячу суміш з пляшечки, що вже є неабиякою перемогою. Адже діти з такими вадами тривалий час харчуються через трубку у животі.

«Дитина нормально росте і розвивається, як інші діти, їсть сама і все у неї буде добре. Ромчика чекає буквально ще кілька процедур бужування і він може їхати додому назавжди. Зараз він потребує догляду і всього того, що й інші діти його віку», – каже торакальний хірург «Охматдиту» Олег Ленів.

У тому, що цей хлопчик вижив й надалі зможе нормально рости і розвиватися, є велика заслуга медперсоналу лікарні, які чотири місяці не лише рятували маля, а й замінювали йому батька і матір. Медики розповіли, що хірург Олег Ленів завжди завчасно приходив у лікарню, щоб перед початком робочої зміни погодувати маленького Ромчика.

«Зараз я готую документи для виписки хлопчика. Сьогодні його б мали забрати з лікарні соціальні служби, але куди, не знаю. Мабуть, у будинок дитини», – розповів ZAXID.NET Олег Ленів.

Начальниця відділу служби у справах дітей Личаківського району м. Львова Олександра Ліва повідомила ZAXID.NET, що хлопчик – ромської національності. Мати залишила його у пологовому відразу після народження. Причини відмови не пояснила. Сьогодні з лікарні його заберуть у будинок дитини.