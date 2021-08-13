Торакальний хірург Олег Ленів, який оперував хлопчика, годує маленького пацієнта

Доля 4-місячного хлопчика, що народився з важкою вродженою вадою і від якого відразу після появи його на світ відмовилися батьки, схвилювала багатьох людей не лише зі Львова, а й з інших міст України. Схоже на те, що хлопчик недовго буде у Будинку дитини. Одна львівська сім’я готова його всиновити і вже розпочала збір відповідних документів.

Як повідомили на сайті львівського «Охматдиту», це повноцінна родина, у якої є двоє дітей. У них хороші умови проживання, чоловік і дружина працюють, забезпечені усім необхідним. У сім’ї росте двоє хлопчиків, тож вони охоче приймуть до себе і третього братика.

Є надія. що наприкінці серпня – початку вересня буде відомо більше про усиновлення Ромчика.

Нагадаємо, 4-місячник хлопчик весь час від народження провів у лікарні. У нього була важка вроджена вада – атрезія стравоходу з наявністю нижньої трахеостравохідної нориці. Іншими словами, у дитини не було частини стравоходу й їжа потряпляла у легені. Дитячим хірургам «Охматдтиту» вдалося усунути цю ваду, сформувати маленькому нормальний стравохід. Зараз хлопчик нормально їсть з пляшечки і лікарі кажуть, що надалі він буде нормально рости і розвиватися.