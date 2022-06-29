Допомогти прооперувати хлопчика приїхав завідувач відділення дитячої офтальмології та хірургії ока київського «Охматдиту» Юрій Барінов

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» дитячі офтальмологи успішно прооперували новонародженого хлопчика, який передчасно з’явився на світ і важив всього 650 г. У маленького пацієнта діагностували ретинопатію (ураження сітківки ока), яка часто зустрічається у передчасно народжених дітей з малою масою тіла і може призвести до сліпоти чи слабозорості. Операція пройшла успішно і дитя зможе бачити, повідомили в лікарні.

Після народження хлопчик майже два місяці провів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії і його виписали з лікарні з вагою майже 3 кг.

Маленькому провели лазерну коагуляцію сітківки ока, що врятує її від сліпоти в подальшому

«При обстеженні хлопчика було виявилено патологію, яка виникає в середньому у 20% недоношених дітей і у 90% дітей з масою тіла при народженні менше 800 грам – ретинопатію, що являє собою ураження сітківки ока», – повідомила керівниця Центру, офтальмологиня Наталія Гудима.

Коли дитині виповнилося три місяці, її прооперували – виконали лазерну коагуляцію сітківки ока, що врятує її від сліпоти в подальшому.

Допомогти львівським колегам прооперувати хлопчика приїхав завідувач відділення дитячої офтальмології та хірургії ока київського «Охматдиту» Юрій Барінов.