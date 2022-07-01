25 "швидких" - це лише частина допомоги

25 «швидких», оснащених найсучаснішим обладнанням, передав на Львівщину Фонд міжнародної солідарності. Це лише частина допомоги. Загалом ж фонд планує передати Україні необхідних гуманітарних вантажів на 10 мільйонів євро, повідомив 1 липня голова Львіввської ОВА Максим Козицький.

Фонд міжнародної солідарності фінансується Європейським Союзом та Банком крайового господарства Республіки Польща.

«Невдовзі 24 карети швидкої допомоги, які ми отримали сьогодні, поїдуть у ті громади України, які перебували під тимчасовою окупацією російської армії, і які та розграбувала, вкравши навіть «швидкі». Одна машина залишиться служити жителям Львівщини», - написав у Facebook Максим Козицький.

Польський народ і влада допомагають українцям з перших днів війни, вони надали десятки тисяч тонн допомоги. У Польщі знайшли прихисток 2 мільйони українців, яких з дому прогнала війна.