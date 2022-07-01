На Львівщину прибуло 25 «швидких» від Фонду міжнародної солідарності
Фонд планує передати Україні гуманітарних вантажів на 10 млн євро
25 «швидких», оснащених найсучаснішим обладнанням, передав на Львівщину Фонд міжнародної солідарності. Це лише частина допомоги. Загалом ж фонд планує передати Україні необхідних гуманітарних вантажів на 10 мільйонів євро, повідомив 1 липня голова Львіввської ОВА Максим Козицький.
Фонд міжнародної солідарності фінансується Європейським Союзом та Банком крайового господарства Республіки Польща.
«Невдовзі 24 карети швидкої допомоги, які ми отримали сьогодні, поїдуть у ті громади України, які перебували під тимчасовою окупацією російської армії, і які та розграбувала, вкравши навіть «швидкі». Одна машина залишиться служити жителям Львівщини», - написав у Facebook Максим Козицький.
Польський народ і влада допомагають українцям з перших днів війни, вони надали десятки тисяч тонн допомоги. У Польщі знайшли прихисток 2 мільйони українців, яких з дому прогнала війна.