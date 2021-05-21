Білоруські і львівські лікарі тісно співпрацюватимуть не лише у плані трансплантології

У п’ятницю, 21 травня, до львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги приїхали лікарі-трансплантологи з Білорусі познайомитися з львівськими колегами і обмінятися досвідом не лише у трансплантології, а й у проведенні інших надскладних хірургічних втручань.

Серед гостей був директор Мінського науково-практичного центру хірургії, трансплантології та гематології Олег Руммо, медичний директор з хірургічної роботи і головний спеціаліст Білорусі з трансплантації печінки Олексій Щерба і головний анестезіолог Білорусі Олександр Дзязько.

Львівські лікарі стажуватимуться у клініках Білорусі

Генеральний директор лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук повідомив ZAXID.NET, що раніше він був у Білорусі, знайомився з роботою колег, а тепер білоруські лікарі приїхали до Львова ознайомитися з роботою лікарні. Надалі планується тісна співпраця не лише в трасплантології, а у всьому, що допоможе підняти рівень хірургічних втручань на значно вищий рівень, особливо у проведенні надскладних операцій.

Львівські лікарі вже незабаром поїдуть на стажування в клініки Білорусі.

«13 років тому білоруські лікарі починали розвивати трансплантацію так само, як зараз це робимо ми. Нині країна на 28 місці в світі за кількостю трансплантацій на мільйон населення і на 13 місці – за кількостю донорів. Понад 800 трансплантацій печінки, більше ніж 400 трансплантацій серця і 4 тисячі пересаджених нирок, а ще - легені, підшлункова. Нам є чому у них повчитися. І ми будемо це робити, щоб наші громадяни більше не їздили на лікування до сусідніх країн», – каже Олег Самчук.