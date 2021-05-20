В.о. генерального директора 8-ї міської клінічної лікарні Василь Трунквальтер стверджує, що від змін в медицині виграють і лікарі, і пацієнти

Зараз однією з найбільш обговорюваних тем у Львові є об’єднання медичних установ міста, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, у територіальні медичні об’єднання (ТМО), про що повідомило і міське управління охорони здоров’я, і мер Львова Андрій Садовий. Усі медичні установи Львова планують об'єднати у три потужні медичні об’єднання: у перше об’єднають медустанови, які надають ургентну медичну допомогу: 8-у міську клінічну лікарню, Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги і міську дитячу лікарню. До другого об’єднання увійдуть 1-а, 4-а та 5-а лікарні, у яких надають вторинний рівень допомоги, проводять відновлене лікування. І третє об’єднання – це акушерство і гінекологія (пологовий будинок на вул. Мечникова і лікарня на вул. Раппопорта).

З якою метою створюються такі об’єднання? Що від таких змін виграють лікарі і пацієнти? Чи не призведе це до закриття деяких медичних установ? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував в.о. генерального директора 8-ї міської клінічної лікарні Василю Трунквальтеру.

На медицину Львова вже найближчим часом чекають грандіозні зміни: вашу лікарню об’єднають ще з двома медустановами у потужне об’єднання, яке надаватиме ургентну медичну допомогу. Як ви і колектив 8-ї лікарні ставитеся до таких змін?

Позитивно. У зв’язку з реформою медицини, ми мусимо швидко рухатися вперед, щоб бути конкурентноспроможними, щоб мати можливість надати пацієнтам якісну і доступну послугу, щоб зберегти весь колектив лікарні. Це стосується і лікарів, і середнього та молодшого медперсоналу.

А колективу лікарні без об’єднання загрожує скорочення?

Так. НСЗУ постійно наголошує на тому, що адміністратори медичних установ повинні оптимізувати штат. Об’єднавшись, ми уникнемо скорочення, збережемо весь колектив. Це по-перше. По-друге, ми зможемо підняти заробітну плату для медперсоналу. Адже нині хірург отримує зарплату 7-14 тис. грн. При такій винагороді за надання медичних послуг ми не втримаємо медперсонал. Він або перейде працювати в інші структури, або виїде за кордон. А хто буде лікувати наших хворих? І по-третє, ми дамо можливість лікарям розвиватися, вчитися, ставати конкуретноспроможними.

За рахунок чого плануєте збільшити зарплатню медперсоналу. Розраховуєте, що в об’єднанні лікарня зможете більше заробити?

Увійшовши до потужного, високоефективного, багатопрофільного об’єднання, ми зможемо надавати значно більше медичних послуг пацієнтам і, відповідно, отримаємо більше коштів. І перелік цих послуг ми вже почали збільшувати. Якщо торік з НСЗУ ми уклали три договори, то цього року маємо вже 13. Ми уклали нові договори з НСЗУ по фіброгастроскопії, ендоскопії тощо. Плануємо вести нову медпослугу з надання психіатричної допомоги. Разом з закордонними колегами плануємо створити центр з вирощування шкіри тощо. Не буду розкривати усіх планів, але їх чимало. Якщо вдасться їх реалізувати, то це піде на користь і лікарям, і пацієнтам.

8-а міська лікарня і лікарня швидкої медичної допомоги надають багато однакових медичних послуг. Що зміниться після об’ єднання: ваша лікарня надаватиме одні медпослуги, а лікарні швидкої медичної допомоги – інші?

Ні. Наші лікарні знаходяться у різних частинах Львова: 8-ма лікарня – у південно-західній частині, лікарня швидкої медичної допомоги – у північно-східній. Обидві лікарні надаватимуть усю ургентну допомогу пацієнту і його доставлятимуть до тієї медустанови, яка є найближче. Скажімо, пацієнта, який потрапив у ДТП неподалік вул. Зеленої , не повезуть через усе місто в лікарню швидкої допомоги, а повезуть у 8-у лікарню, бо вона найближче. Є так зване правило «золотої години», впродовж якої пацієнту потрібно зробити усі необхідні маніпуляції, бо від цього залежить у подальшому його здоров’я і життя. Або візьмімо інший приклад. У людини, що живе у нашому районі, стався інсульт. Транспортувати її у лікарню швидкої допомоги через усе місто та ще й у годину «пік» нереально і небезпечно. Її привезуть до нас. Ми можемо провести такому хворому всі необхідні обстеження, надати першу допомогу, але досвід лікування таких хворих у нас значно менший, ніж у наших колег з лікарні швидкої допомоги. Ми покличемо їх до нас, аби вони допомогли нашому пацієнту одужати. І ми зможемо лікарів 8-ї лікарні відправити у лікарню швидкої допомоги на навчання, щоб у перспективі таку послугу надавали рівноцінно, як у лікарні швидкої допомоги, так і у 8-й лікарні.

А хіба зараз ви не маєте права покликати спеціаліста з іншої медустанови надати допомогу важкохворому?

Можемо запросити спеціаліста лише у ролі консультанта. Зараз згідно з законодавством він не може бути лікуючим лікарем. А коли ми увійдемо до складу медичного об’ єднання, то це буде одна структура і лікар з лікарні швидкої медичної допомоги зможе лікувати хворого у 8-й лікарні, а лікар нашої лікарні – в лікарні на Топольній. Скажімо, у нас є Центр опікової травми, якого більше нема ніде, навіть в області. Часто пацієнти потрапляють до лікарні з поєднаними травмами і їх не можна з одного кінця міста везти в лікарню на інший кінець, бо це небезпечно. Тоді наш лікар на законних підставах зможе лікувати опіки у пацієнта в лікарні швидкої допомоги.

Щоб ви зрозуміли переваги об’єднання, наведу ще такий приклад. 8-ма лікарня хоче укласти з НСЗУ договір на психіатричний пакет меддопомоги. Перш, ніж підписати його, НСЗУ висуває низку вимог: мають бути спеціально обладнані приміщення, відповідне обладнання і спеціалісти, які надаватимуть таку послугу. Ми обов’язково маємо мати у штаті як мінімум п’ять психіатрів. Але кількість пацієнтів, які потребують психіатричної допомоги, у 8-й лікарні є ще недостатньою. Платити зарплату психіатрам, які не мають достатнього завантаження, нерентабельно. Але наші психіатри зможуть надавати послуги пацієнтам з інших медустанов, що увійшли до ТМО. Тоді кількість пацієнтів суттєво зросте і мати у штаті п’ятьох психіатрів буде доцільно.

Зараз пацієнт може вільно обрати медустанову, у якому йому надаватимуть послуги. І НСЗУ заплатить гроші тій лікарні, яку обрав пацієнт. Нині гроші за послуги, які надали у 8-й лікарні, залишаються у вас. А як буде після об’єднання: вони і надалі залишатимуться у лікарні чи акумулюватимуться в об’єднанні і вже звідти їх розподілятимуться по медустановах?

Нині усі медустанови фінансуються з двох джерел: НСЗУ і місцевих бюджетів. За надані медпослуги платить НСЗУ, а за рахунок коштів місцевих бюджетів закуповують обладнання, проводять ремонт тощо.

І за всі випадки, які будуть проліковані після об’єднання у 8-й лікарні, НСЗУ заплатить нашій установі. До 80% цих коштів піде на зарплату і до 20% – на медикаментозне забезпечення. Якщо пацієнт, скажімо, з політравмою пролікувався у 8-й лікарні, кошти підуть 8-й лікарні.

Даруйте за прискіпливість, а між 8-ю лікарнею і лікарнею швидкої допомоги не буде конкуренції, боротьби за пацієнта, адже кожна лікарня захоче переманити його до себе, щоб більше заробити?

Ні, конкуренції не буде, бо об’єднавшись, ми підтримуватимемо один одного, доповнюватимемо. Але буде мотивація для медперсоналу надавати ту чи іншу послугу краще, якісніше. У цій ситуації виграє лише пацієнт, бо він зможе вибрати медзаклад, в якому захоче отримати чи іншу медпослугу. Пацієнт з вул. Зеленої не повинен їхати за ургентною допомогою в лікарню швидкої допомоги, бо у 8-й лікарні такого відділення нема. Такого не буде. Він має приїхати у найближчу до нього медустанову і отримати всю необхідну допомогу. І завдання стоїть так, що ту чи іншу меддопомогу мають надавати на найвищому рівні як у 8-й лікарні, так і в лікарні швидкої медичної допомоги.