У львівському ОХМАТДИТі обговорюють можливість скорочення 35% посад

У зв’язку з реорганізацією у львівській обласній дитячій лікарні «ОХМАТДИТ» до серпня цього року планують провести скорочення працівників. Такі заходи керівництво лікарні пояснює браком коштів на утримання закладу. За попередніми розрахунками, йдеться про скорочення штату працівників на 35% (281 посада), однак остаточне рішення ще не прийнято.

Наприкінці квітня цього року директорка лікарні Олександра Бурда підписала наказ «Про скорочення штату КНП ЛОР «ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ», відповідно до якого доручила провести розрахунки та надати пропозиції щодо посад, які підлягають скороченню. Проте того ж дня у листі до голови профспілки лікарні Олександра Бурда уже чітко повідомляє про скорочення штату на 35% (281,25 штатних одиниць) уже до 1 серпня 2021 року, а також наводить детальний список запланованих до скорочення посад.

У цьому списку (див. нижче) мова йде переважно про скорочення молодшого медичного персоналу, окрім того, планується скорочення близько 60 технічних працівників і дев’яти лікарів.

Директорка ОХМАТДИТу Олександра Бурда підтвердила ZAXID.NET автентичність опублікованих у соцмережах документів, запевнивши, що це лише плани, попередні розрахунки економістів лікарні, а остаточне рішення наразі не прийнято.

«У нас лікарня була розрахована на 420 ліжок, був відповідно розрахований персонал. На сьогоднішній день вже більше року ми маємо 320 ліжок. Персонал залишився той самий. Є потреба реорганізації, тому що нам не вистачає коштів. Наразі ми нікого не скорочуємо, ми думаємо, зустрічаємося, ведемо переговори. Це наші економісти порахували, що по грошах пасувало би таку частину посад скоротити. Це їх думка, це не означає, що буде таке скорочення», – розповіла Олександра Бурда.

З її слів, на сьогодні лікарні бракує коштів на утримання.

«На сьогоднішній день маємо кошти на зарплату, а на існування установи не маємо. Потрібно додатково 1,8 млн грн щомісяця, щоби установа існувала – на компослуги, медикаменти. Відповідно до вимог НСЗУ, ми не можемо забезпечувати послугу, якщо не маємо забезпечення медикаментами, киснем, наркозними препаратами, харчуванням. Мусимо думати, як нам з цього виходити», – додала Олександра Бурда.

За її словами, скорочення штату ОХМАТДИТу передбачене розпорядженням управління майном спільної власності Львівської облради від травня 2020 року.

Натомість керівник управління майном спільної власності ЛОР Сергій Івах заявив ZAXID.NET, що розпорядження про скорочення не було, був натомість лист з проханням повідомити про заходи з оптимізації. Скороченя персоналу Івах вважає внутрішнім рішенням лікарні.

«Управління майном не видавало такого розпорядження. Були скеровані листи усім керівникам комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я. У листі йшлося про те, що за результатами слухань у Львівській облраді щодо проблем фінансового та матеріального-технічного забезпечення на 2020 рік надати інформацію, які були вжиті заходи з оптимізації у 2020 році», – пояснив Сергій Івах.

Олександра Бурда очолила львівську обласну дитячу лікарню «ОХМАТДИТ» у березні 2020 року. Найближчим часом вона мала б відзвітувати перед депутатами Львівської облради про результати роботи за рік.

Нагадаємо, що майже два роки тому ЛОДА та Львівська облрада планували об'єднати дві обласні дитячі лікарні ОХМАТДИТ і Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, зокрема, і через потребу посилити фінансову спроможність цих лікарень, однак через протести медиків від таких намірів відмовилися.