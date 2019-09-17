У Львові планують об’єднати дві обласні дитячі лікарні

Уже скоро дві обласні дитячі лікарні – т. зв. «чорнобильську лікарню» і ОХМАТДИТ – планують об'єднати в одну потужну

Уже найближчим часом дві обласні дитячі лікарні – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр і Львівська обласна лікарня ОХМАТДИТ можуть об’єднатися в один потужний регіональний центр. Проект рішення про реорганізацію лікарень департамент охорони здоров’я ЛОДА скерував до Львівської обласної ради 13 вересня. Паралельно планують розпочати процес проектування, а згодом і будівництво сучасної дитячої клініки європейського зразка.

Про це у відкритому інтерв’ю Tvoemisto.tv повідомила директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДа Ірина Микичак.

«Ми плануємо зробити радикальний крок, який продиктований реаліями життя. Створення колись двох дитячих лікарень було недостатньо слушним рішенням. Потрібно об’єднати ці лікарні. Департамент охорони здоров’я скерував в Львівську обласну раду проект рішення про їх реорганізацію, - сказала Ірина Микичак. – Наша ідея – створити потужний регіональний центр медицини дитинства. І паралельно ми розпочинаємо процес проектування, а згодом і будівництва у Львові сучасної дитячої клініки, яка буде відповідати усім вимогам».

За словами Ірини Микичак, станом на сьогодні у Львівській області , за висновками експертів Світового банку, лише Стрийська центральна районна лікарня за своїми приміщеннями і логістикою відповідає європейським стандартам, якою має бути лікарня.

На Львівщині давно вже не будували нових лікарень. І області, за словами керівниці департаменту, конче потрібна сучасна дитяча клініка, збудована у з дотриманням усіх сучасних будівельних технологій і з урахуванням організаційних медичних моментів. Уся допомога дітям має надаватися в одному місці, а у нас відділення лікарень розпорошені в різних місцях. Це не логічно і економічно недоцільно.

«В одній лікарні має бути і педіатрія, і хірургія, і травматологія, і онкологія і всі інші відділення. І в цій лікарні обов’язково має бути сучасне приймальне відділення, сучасна повноцінна діагностика. Нині в ОХМАТДИТі не має жодного вільного приміщення, де можна розмістити КТ і МРТ, незважаючи на те, що в лікарні провели оптимізацію і 100 ліжок скоротили. У лікарні є палати, де перебуває 6-8 дітей. Не має ні пральні сучасної, ні харчоблоку», - каже Ірина Микичак.

У жодній дитячій лікарні, за словами Ірини Микичак, не має сучасної протяжно-витяжної вентиляції. У європейських клініках саме завдяки сучасній вентиляції можуть одночасно і кір лікувати, і оперативні втручання проводити. У нас, якщо в лікарню потрапить дитина з кором, то треба закривати всю лікарню.

Тож нова сучасна дитяча клініка Львівщині конче потрібна.